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아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

입력 :2026-08-06 17:03:54
수정 :2026-08-06 17:03:54
가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS
가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS


가수 겸 배우 아이유가 동료 배우 이종석과 결별을 인정한 뒤 처음으로 팬들에게 근황을 전했다.

아이유는 6일 소셜미디어(SNS)에 “안녕, 오랜만이야”, “열심히 살고 있음” 등의 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 내추럴한 차림으로 카메라를 바라보는 모습부터 메이크업을 마친 화려한 스타일링까지 다양한 일상이 담겼다.

가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS
가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS


다소 수척해진 듯한 모습도 눈길을 끌었다.

아이유는 최근 이관개방증 치료와 회복에 집중하기 위해 활동을 잠정 중단한 바 있다.

이번 게시물은 지난달 이종석과 결별을 인정한 이후 처음 공개한 근황이기도 하다.

가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS
가수 겸 배우 아이유가 근황을 전했다. 아이유 SNS


특히 아이유는 해당 게시물에 장기하의 ‘별일 없이 산다’라는 노래를 배경음악으로 선곡해 눈길을 끌었다.

이에 팬들은 “이 언니 생각보다 쿨하다”는 반응을 보였다.

장기하는 현재 배우 윤가이와 공개 열애 중인 가운데, 과거 아이유와 공개 연애를 했던 바 있다.

아이유와 장기하는 2013년 SBS 파워FM ‘장기하의 대단한 라디오’를 통해 인연을 맺고 연인으로 발전했다. 이후 2015년 열애를 공식 인정, 약 2년간 공개 연애를 이어오다 2017년 결별했다.

이종석과는 2022년 열애를 인정하고 약 4년간 공개 연애를 이어왔지만 지난달 결별을 알렸다.

온라인뉴스부
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