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‘사랑의 불시착’ 男배우, 예상 못 한 충격 근황…“미안합니다” 팬들 멘붕

입력 :2026-08-07 11:05:09
수정 :2026-08-07 11:05:09
이신영 인스타그램
이신영 인스타그램


배우 이신영(28)이 군 입대 소식을 뒤늦게 알렸다.

이신영은 6일 자신의 인스타그램에 자필 편지를 올리고 “조금 늦게 소식을 전하게 되어 미안하다는 말씀을 드리고 싶다”고 밝혔다.

그는 “입대 전부터 어떻게, 언제 말씀드리는 게 좋을지 고민이 많았지만 교육대에 있는 동안은 군인으로서 군 생활에 집중하고 싶은 마음이 커서 미처 소식을 전하지 못했다”고 설명했다.

이어 “갑작스럽게 소식을 접해 놀라셨을 분들께 죄송하다. 또 아무 말 없이 기다리게 한 것 같아 마음이 쓰인다”면서 “변함없이 응원해 주시고 제 자리를 지켜주시는 여러분께 늘 감사한 마음”이라고 전했다.

이신영은 “저도 제게 주어진 자리에서 건강하게, 그리고 성실하게 잘 지내다 돌아오겠다”며 “2026년 8월 6일 수료를 명받았다. 늘 감사하고, 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다”고 덧붙였다.

한편 이신영은 2018년 웹드라마 ‘한입만 시즌1’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘사랑의 불시착’, ‘낮과 밤’, ‘낭만닥터 김사부3’ 등에 출연했다.

온라인뉴스부
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