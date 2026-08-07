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‘김부장’ 서수민, 지하철 타고 길거리 걷고…알바 일상 이어 화제

입력 :2026-08-07 15:02:42
수정 :2026-08-07 15:02:42
사진=서수민 인스타그램 캡처
사진=서수민 인스타그램 캡처


배우 서수민이 친근한 일상 모습을 공개해 대중의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

서수민은 지난 6일 자신의 인스타그램에 “밤티 싸인이 되었어요”라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 서수민은 화려한 연예인의 모습과는 거리가 먼 지하철 승강장에서 열차 탑승을 기다리는 모습이다.

또 다른 사진에서는 친구들과 길거리에 앉아 소소한 일상을 보내고 있다. 또 야외 운동을 인증한 사진도 눈에 띈다. 사람들의 관심을 받는 연예인임에도 장소에 구애받지 않고 자유롭게 보내는 일상이 담겼다.

사진=서수민 인스타그램 캡처
사진=서수민 인스타그램 캡처


사진=서수민 인스타그램 캡처
사진=서수민 인스타그램 캡처


특히 사진 중에는 서수민이 최근의 인기를 실감하는 듯 포스트잇 메모지에 사인을 여러 장에 걸쳐 반복하며 연습하는 귀여운 모습이 담겨 미소를 자아냈다.

앞서 서수민은 타코야끼 가게에서 아르바이트를 하는 사실을 밝혀 화제를 모은 바 있다. 2007년생으로 올해 19세인 그는 데뷔 이후에도 변함없이 평범한 일상을 사는 모습이 대중에게 신선한 호감과 응원을 불러일으키고 있다.

한편, 서수민은 최근 방영을 마친 SBS 금토 드라마 ‘김부장’에서 배우 소지섭의 딸 역할로 열연을 펼쳤다.

강경민 기자
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