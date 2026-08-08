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“가뭄 극심한데 물 축제?”…하하, 결국 ‘어려운 결정’ 내렸다

입력 :2026-08-08 18:17:30
수정 :2026-08-08 18:17:30
극심한 가뭄 속 개최 강행으로 구설에 오른 ‘2026 밀양 수퍼 페스티벌’에 출연하는 레게 듀오 ‘스컬＆하하’가 출연료 전액을 기부한다. QUAN엔터테인먼트 제공
극심한 가뭄 속 개최 강행으로 구설에 오른 ‘2026 밀양 수퍼 페스티벌’에 출연하는 레게 듀오 ‘스컬＆하하’가 출연료 전액을 기부한다. QUAN엔터테인먼트 제공


극심한 가뭄 속 개최 강행으로 구설에 오른 ‘2026 밀양 수퍼 페스티벌’에 출연하는 레게 듀오 ‘스컬＆하하’가 출연료 전액을 기부한다.

소속사 콴엔터테인먼트는 7일 “당사는 스컬＆하하가 ‘2026 밀양 수퍼페스티벌’이 현재 극심한 가뭄에도 강행되는 것에 심히 걱정하고 유감으로 생각하고 있으나, 이미 체결된 계약 관계에 따라 계약의 의무를 이행할 수밖에 없는 법적인 판단을 받아들이고 불가피하게 오늘 공연에 스컬＆하하를 출연시키게 됐다”고 밝혔다.

이어 “당사와 스컬＆하하는 밀양 가뭄 극복에 동참하고 조금이나마 밀양시민 분들께 도움과 보탬이 되고자 오늘 공연으로 받게 될 출연료 전액을 기부하기로 결정했다”고 설명했다.

밀양 수퍼 페스티벌은 오는 9일까지 열리는 밀양강변의 물놀이, 공연, 스포츠 체험행사다. 매년 8월 물놀이 성수기에 개최했지만, 올해는 밀양 지역 기록적인 가뭄으로 물 축제에 대한 우려가 나왔다.

밀양시는 축제를 취소할 경우 지역 상권과 경제에 미칠 영향과 다른 지역의 물 축제가 정상 추진되는 상황을 고려해 예정대로 축제를 개최하기로 했다.

소속사는 “가뭄의 극복을 위해 밤낮없이 고통받고 계신 모든 분들께 사과의 말씀을 전한다”며 “저희 콴엔터와 ‘스컬＆하하’는 지금의 이런 어려움 속에서도 밀양시민분들이 희망을 잃지 않도록 최선을 다해 함께하겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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