블랙핑크 제니, 대놓고 한 ‘동거 질문’에 활짝 웃으며 한 대답

블랙핑크 제니가 자신만의 연애 철학을 밝혔다. 코스모폴리판 유튜브 채널 갈무리

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 제니가 데이트 상대 선택 기준으로 꼽은 것은? 자신의 음악을 들어본 사람 자신의 음악을 들어보지 않은 사람

그룹 블랙핑크 제니가 동거 관련 질문에 선을 그었다.제니는 최근 미국 매거진 코스모폴리탄 유튜브 채널에 나와 연애에 관한 얘기를 나눴다.제니는 데이트 상대 선택 기준에 대해 ‘자신의 음악을 들어보지 않은 사람’을 꼽았다. 또 첫눈에 반하는 사랑보다 친구에서 연인으로 발전하는 관계를 선호한다고 밝혔다.첫 데이트에서 마음이 식는 가장 큰 위험 신호로 “못생긴 신발”을 꼽기도 했다.진행자가 ‘만나는 남자가 페이스북 상태는 계속 바꾸면서 내 문자에는 몇 시간 있다가 답을 하면 어떡할 거냐’고 묻자 제니는 깜짝 놀라며 “안 된다. 위험 신호다”라고 말했다.그러면서 “페이스북 상태는 바꾸면서 답장을 안 한다고. 그건 완전히 잘못됐다. 우린 남자한테서 존중과 사랑을 받아야 한다”고 강조했다.남자친구가 자신의 룸메이트를 쳐다보거나 관심을 보이는 상황에 대해서도 “부적절하다”고 답했다.제니는 진행자가 “매력적인 룸메이트와 살아본 적이 있느냐”고 묻자 웃음을 터뜨리며 “여기까지만 하자”고 했다.온라인뉴스부