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안은진, 청순 미모 폭발…깜찍한 표정 ‘사랑스러워’ [SNS★샷]

입력 :2026-08-11 10:45:18
수정 :2026-08-11 10:45:18
사진=안은진 인스타그램 캡처
사진=안은진 인스타그램 캡처


배우 안은진이 한층 물오른 청순한 미모와 사랑스러운 매력으로 대중의 시선을 사로잡았다.

안은진은 지난 9일 자신의 인스타그램에 “재피와 은디니의 짬내서 여름나기”라는 문구와 함께 일상 사진을 공개하며 근황을 알렸다.

공개된 사진 속에서 안은진은 지인과 함께 여유로운 휴일 한때를 만끽하고 있다. 손에 와인잔을 든 채 카메라를 향해 상큼하고 깜찍한 표정을 지어 보이며 밝은 에너지를 발산했다.

특히 그는 여리여리하고 가녀린 실루엣으로 청순한 분위기를 발산했다. 그는 꾸준한 운동과 식단으로 10kg을 감량했다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

사진=안은진 인스타그램 캡처
사진=안은진 인스타그램 캡처


사진을 접한 팬들은 “갈수록 미모에 물이 오른다”, “일상에서도 미모 폭발이다” 등 뜨거운 호응을 보냈다.

한편 안은진은 오는 9월 12일 첫 방송되는 KBS2 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’를 통해 시청자들과 만난다.

강경민 기자
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