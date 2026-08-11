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장현승, 이런 모습이?…다크한 이미지 벗은 ‘순백의 비주얼’ 화제

입력 :2026-08-11 14:01:43
수정 :2026-08-11 14:01:43
사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처
사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처


가수 장현승이 과거 무대 위에서 보여준 강렬하고 다크한 이미지를 벗고 부드러운 ‘순백의 비주얼’을 뽐냈다.

최근 가수 차오루의 유튜브 채널 ‘차오루’에는 ‘트러블 메이커? 이제는 해피포인트! 스모키 지우고 청순해진 선배님’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 장현승은 과거 트레이드마크였던 짙고 강렬한 스모키 메이크업 대신 맑은 피부 톤과 청순한 매력이 돋보이는 모습으로 등장해 진행자 차오루의 연이은 감탄을 자아냈다.

이날 장현승은 ‘트러블 메이커’ 유닛 활동 당시 파격적인 콘셉트로 큰 인기를 얻었던 때를 회상했다. 그는 당시 진한 스모키 메이크업과 퇴폐적인 이미지로 강렬한 퍼포먼스를 선보이며 대중의 사랑을 받았다.

또한 화려한 데뷔에 앞서 거쳤던 혹독한 연습생 시절의 비하인드도 공개했다. 장현승은 약 5년에 달하는 4년 9~10개월 동안 강도 높은 트레이닝을 받았다고 밝혔다. 당시 춤과 보컬을 모두 완벽하게 소화하는 세븐을 비롯해 어셔, 저스틴 팀버레이크 등을 롤모델로 삼으며 가수의 꿈을 키워 왔다고 전해 남다른 열정을 드러냈다.

사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처
사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처


사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처
사진=유튜브 ‘차오루’ 캡처


무엇보다 팬들의 기대를 모은 것은 향후 음악 활동 계획이었다. 장현승은 약 11년 만에 음악 방송 활동을 준비하고 있다고 밝혔다. 2년 동안 공을 들여 작업한 정규 앨범을 올해 발매할 예정이라고 밝혀 팬들의 기대감을 끌어올렸다. 또한 오는 22일에는 상하이에서 팬 미팅을 열고 팬들을 만날 예정이다.

한편 장현승은 2009년 그룹 ‘비스트’로 데뷔했다. 2011년에는 가수 현아와 혼성 듀오 유닛 ‘트러블 메이커’를 결성해 활동했다. 2016년 ‘비스트’를 탈퇴한 이후에는 솔로 가수로 전향했다.

강경민 기자
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