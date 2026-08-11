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‘런닝맨’ 나왔던 여배우 남동생 “38살에 배달 일 한다”

입력 :2026-08-11 17:01:01
수정 :2026-08-11 17:01:01
배우 전소민의 동생 전욱민. 자료 : 전욱민 소셜미디어(SNS)
배우 전소민의 동생 전욱민. 자료 : 전욱민 소셜미디어(SNS)


SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에 출연했던 배우 전소민의 동생 전욱민이 ‘연예인 가족’으로 살아온 속내와 현실을 털어놓았다.

전욱민은 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 자신의 일상을 담은 영상을 공개했다. 영상에서 그는 폭염 속에 배달 기사로 일하는 근황을 공개했다.

그는 “내 누나는 유명한 배우다. 누나 덕에 여러 번 방송에도 출연했다”면서 “그래서 나도 배우를 꿈꿨다. 옆에서 보면 가까운 느낌이랄까…나는 내가 잘될 줄 알았다”고 말했다.

이어 “현실의 벽은 생각보다 훨씬 높고 두꺼웠다”며 “내 나이 38, 곧 마흔이다. 화려한 경력도 모아둔 돈도 없다”고 솔직하게 밝혔다.

연예인 가족이라는 이유로 받았던 오해도 떠올렸다. 그는 “주변에서는 내가 돈이 많은 줄 알았다. 누나가 연예인이니까”라며 “그 돈은 나와 상관없다. 전부 다 누나가 번 돈”이라고 말했다.

그는 배우의 꿈을 이어가기 위해 배달 일을 하고 있다고 밝혔다. 그는 “가끔은 부끄럽다. 이 나이에 배달. 말하기 어렵다”면서도 “늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다는 말을 믿기로 하고 오늘도 달린다”고 각오를 다졌다.

전욱민은 2017년 SBS ‘런닝맨’에 전소민의 가족으로 출연했다. 당시 보디빌딩 대회에서 수상한 경력이 있는 헬스트레이너였던 그는 탄탄한 체격으로 화제를 모았다. 이후 피트니스 모델 등으로 활동하며 몇몇 방송에도 출연했다.

온라인뉴스부
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