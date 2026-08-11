기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

ITZY 유나, 현아 ‘버블팝’ 몸매까지 완벽한 커버…잘록 허리+S라인 [SNS★샷]

입력 :2026-08-11 17:11:41
수정 :2026-08-11 17:11:41
사진=유나 인스타그램 캡처
사진=유나 인스타그램 캡처


그룹 ‘있지(ITZY)’의 멤버 유나가 완벽한 S라인 몸매를 뽐냈다.

유나는 지난 11일 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 무대 대기실에서 촬영한 것으로 보이는 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 유나는 크롭톱 상의에 과감한 핫팬츠를 매치해 스포티하면서도 섹시한 매력이 돋보이는 착장을 선보였다. ‘골반 미녀’라는 별명답게 잘록한 허리 라인과 골반 라인이 만들어 내는 완벽한 S라인 실루엣이 시선을 사로잡았다.

사진=유나 인스타그램 캡처
사진=유나 인스타그램 캡처


사진 속 의상은 가수 현아의 히트곡 ‘버블팝(Bubble Pop!)’ 무대 의상을 재해석한 것으로 보인다. 유나는 앞서 현아의 무대를 완벽하게 재현한 커버 무대로 팬들 사이에서 뜨거운 화제를 모은 바 있다.

한편 유나가 속한 그룹 ‘있지’는 지난 8일과 9일 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅 ‘ITZY The 5th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! “ALL IN, MIDZY”’를 개최했다.

유나는 현재 tvN 드라마 ‘최애의 사원’에 출연 중이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유나가 인스타그램에 사진을 게재한 날짜는?
인기기사
에스파 완전체 출국
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫
리센느, 축구장 뜨겁게 달군 하프타임 쇼
출국하는 에스파
윈터, 공항에서 반짝반짝
윈터, 멀리서도 한 눈에
카리나, 수수한 차림에 빛나는 미소
카리나, 소녀 미소
닝닝, 시크미 뚝뚝
지젤, 시크한 발걸음
”
“4대째 의사 집안” 자랑했다가 ‘친일 후손’ 의혹 터진 여배우

“4대째 의사 집안” 자랑했다가 ‘친일 후손’ 의혹 터진 여배우
‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백

‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백
2주 출장 다녀온 남편에게 ‘성병’이…열흘 뒤 아내도 감염

2주 출장 다녀온 남편에게 ‘성병’이…열흘 뒤 아내도 감염
‘정준영 단톡방’ 이종현…연예계 떠나 ‘이 일’ 하고 있었다

‘정준영 단톡방’ 이종현…연예계 떠나 ‘이 일’ 하고 있었다
배우 하영 증조부, 친일 단체 명단 확인…“마음 무겁다” 사과

배우 하영 증조부, 친일 단체 명단 확인…“마음 무겁다” 사과
“미 7공군 박살내자”…오산 미군기지 무단침입 대학생 단체 3명 구속 송치

“미 7공군 박살내자”…오산 미군기지 무단침입 대학생 단체 3명 구속 송치
교수 아빠 경찰에 신고한 딸 “이혼 안 하면 엄마도 끝” 충격 사연

교수 아빠 경찰에 신고한 딸 “이혼 안 하면 엄마도 끝” 충격 사연
“그루밍 설명했을 뿐” 해명 안 통했나…‘김수현 명예훼손’ 유튜버 검찰행

“그루밍 설명했을 뿐” 해명 안 통했나…‘김수현 명예훼손’ 유튜버 검찰행
‘억’ 소리 나게 벌던 유튜버들 이제 큰일?…“2배로 높인다” 무슨 일

‘억’ 소리 나게 벌던 유튜버들 이제 큰일?…“2배로 높인다” 무슨 일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

    ‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

  2. ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

    ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

  3. 유명 코미디언 “친형, 군대서 구타사망…유골 못 찾아” 충격 고백

    유명 코미디언 “친형, 군대서 구타사망…유골 못 찾아” 충격 고백

  4. 아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

    아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

  5. ‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백

    ‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파