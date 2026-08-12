‘환연4’ 박현지, 일본 여행 중 “이게 무슨 X같은”…욕설 올렸다 ‘빛삭’

사진=박현지 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 박현지가 일본 여행 중 SNS에 올린 게시물의 내용은? 지도 화면 캡처 음식 사진

연애 리얼리티 프로그램 ‘환승연애4’를 통해 얼굴을 알린 박현지가 일본 여행 도중 올린 게시물로 뜻밖의 해프닝을 빚었다.박현지는 지난 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 일본 여행 중 스마트폰 지도 화면을 캡처해 공유했다. 당시 일본 현지에서 일정을 소화하던 그는 지도 사진과 함께 “아 X발 내내 시부야에 있다가 힘들어서 호텔 들어와서 쉬다가 이제 슬슬 돈키호테 갈려고 지금 검색했는데 시부야밖에 없음. XX 이게 무슨 X같은”이라는 솔직한 심경을 거칠게 표현했다.공개된 캡처 화면 속에는 박현지가 매장을 찾기 위해 검색한 기록과 함께 자신의 현재 위치가 고스란히 담겨 있었다. 일정 내내 머물렀던 시부야 지역에 이미 해당 매장이 인접해 있었다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 허탈함과 짜증 섞인 감정을 여과 없이 드러냈다.해당 게시물은 업로드 직후 온라인상으로 빠르게 확산되며 시선을 모았으나, 뒤늦게 이를 의식한 듯 박현지는 곧바로 게시물을 삭제하며 수습에 나섰다.비록 비속어가 포함된 거친 표현으로 인해 잠시 갑론을박이 오가기도 했으나, 누리꾼들은 오히려 인간적이고 털털한 모습에 친근감을 표하기도 했다. 누리꾼들은 “테토녀다”, “욕하는 모습마저 인간미 넘친다” 등 유쾌한 반응을 이어갔다.한편 박현지는 지난해 10월부터 올해 1월까지 방영된 ‘환승연애4’에 출연해 청순한 미모와 승무원 출신 이력으로 화제를 모았다.강경민 기자