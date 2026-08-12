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[포토] 임윤아, 파격 드레스 ‘여신 자태’

입력 :2026-08-12 15:05:22
수정 :2026-08-12 15:08:50
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임윤아 SNS
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가수 겸 배우 임윤아가 한계 없는 비주얼과 스타일링으로 또 한 번 팬들의 시선을 사로잡았다.

임윤아는 지난 10일 자신의 SNS를 통해 고급스러운 분위기가 돋보이는 화보 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 임윤아는 다양한 드레스와 세련된 스타일링을 완벽하게 소화하며 독보적인 매력을 발산했다. 선명한 블루 컬러의 미니 드레스에서는 늘씬한 각선미와 감각적인 분위기를 드러냈고, 우아한 화이트 튜브톱 드레스에서는 청초하면서도 고혹적인 매력을 동시에 선보였다.

수영장과 야외 테라스를 배경으로 한 화보에서는 군더더기 없는 비율과 자연스러운 포즈가 시선을 끌었다. 절개 디테일이 돋보이는 드레스부터 시크한 블랙 뷔스티에 스타일까지, 콘셉트에 따라 분위기를 자유롭게 바꾸며 ‘화보 장인’다운 면모를 입증했다.

무엇보다 화려한 의상과 주얼리 사이에서도 단연 돋보인 것은 임윤아 특유의 또렷한 이목구비와 깊이 있는 눈빛이었다. 때로는 우아하게, 때로는 시크하게 카메라를 응시하는 모습이 감탄을 자아냈다.

한편 임윤아는 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔한 이후 가수와 배우를 오가며 꾸준한 활동을 펼쳐왔다. 드라마 ‘너는 내 운명’, ‘빅마우스’, ‘킹더랜드’를 비롯해 영화 ‘공조’, ‘엑시트’, ‘악마가 이사왔다’ 등 다양한 작품에서 활약하며 배우로서 입지를 다졌다.

최근에도 영화와 드라마, 음악 활동을 넘나들며 폭넓은 행보를 이어가고 있는 임윤아가 앞으로 어떤 모습으로 팬들을 만날지 관심이 모인다.

온라인뉴스부
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