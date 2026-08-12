기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

하영은 “역사 몰랐다”…‘독립운동가 후손’ 청하는 한국사 1급 취득

입력 :2026-08-12 17:49:48
수정 :2026-08-12 17:49:48
하영(왼쪽), 청하.<br>뉴시스
하영(왼쪽), 청하.
뉴시스


배우 하영의 증조부 친일 행적 논란이 뜨거운 가운데 독립운동가 후손인 가수 청하의 과거 행보가 다시 주목을 받고 있다.

청하는 과거 유튜브 채널 ‘혤’s 클럽’에 출연해 한국사능력검정시험 1급 자격증 취득을 알렸던 사실이 다시금 회자되고 있다.

청하는 시험에 도전하게 된 계기에 대해 “한국사 수업을 제대로 받았던 기억이 없어서 역사의 흐름을 좀 알아야겠더라”고 말하며 남다른 집안 내력을 고백했다.

그는 “할아버님께서 독립운동가셨다. 어머니께서 항상 ‘언젠가는 한국사를 네가 좀 배웠으면 좋겠다’고 말씀하셨다”라며 가족을 향한 존경심을 드러냈다.

사진=유튜브 ‘혤’s 클럽’ 캡처
사진=유튜브 ‘혤’s 클럽’ 캡처


실제로 청하의 외할아버지는 일제강점기 항일운동에 헌신했을 뿐만 아니라 이후 민주화운동에까지 참여한 독립유공자 석은 김용근 선생이다. 김용근 선생은 일제강점기 당시 일제의 강요였던 신사참배를 거부하다 투옥돼 옥고를 치르는 등 조국의 독립을 위해 헌신한 역사적 인물이다.

이처럼 독립운동가 집안의 후손인 청하가 스스로 역사적 소명 의식을 가지고 한국사 검정에 도전해 1급을 취득한 사실은 최근 논란이 된 하영의 안일한 역사 인식과 극명한 대조를 이루고 있다.

앞서 하영은 증조부인 안상호의 친일 의혹이 불거진 지 3일 만에 소셜미디어(SNS)를 통해 공식 사과문을 게재하고 고개를 숙인 바 있다. 안상호는 친일 단체 대정실업친목회 활동과 ‘내선일체 모범가정’ 선정 등 뚜렷한 친일 부역 행적이 드러나 거센 비판을 받았다.

증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램
증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램


논란 이후 하영은 “그동안 저는 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다”며 “이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다”고 밝혔다.

이어 “일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”며 “제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다. 그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 고개를 숙였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
청하가 한국사능력검정시험에 도전하게 된 주된 이유는?
인기기사
임윤아, 파격 드레스 ‘여신 자태’
공승연, 완벽한 가을 여인
에스파 완전체 출국
출국하는 에스파
윈터, 공항에서 반짝반짝
윈터, 멀리서도 한 눈에
카리나, 수수한 차림에 빛나는 미소
카리나, 소녀 미소
닝닝, 시크미 뚝뚝
지젤, 시크한 발걸음
‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환
“변태XX, 와봐!” 성추행 삼촌에 칼 든 조카…대법이 뒤집었다

“변태XX, 와봐!” 성추행 삼촌에 칼 든 조카…대법이 뒤집었다
‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황

‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황
모텔서 20대女 성폭행 시도한 60대男… 현행범 체포 9일만에 구속송치

모텔서 20대女 성폭행 시도한 60대男… 현행범 체포 9일만에 구속송치
호날두, ‘9살 연하’ 조지나와 10년 동거 끝… 마침내 결혼식 올렸다

호날두, ‘9살 연하’ 조지나와 10년 동거 끝… 마침내 결혼식 올렸다
역사학자 심용환 “하영 증조부 안상호, ‘친일파’ 규정은 위험한 발상”

역사학자 심용환 “하영 증조부 안상호, ‘친일파’ 규정은 위험한 발상”
차 탔다가 “아야!” 女 등에 남은 ‘벤츠 로고’…집단소송 나왔다

차 탔다가 “아야!” 女 등에 남은 ‘벤츠 로고’…집단소송 나왔다
“인천공항서 잠자고 빨래하고” 노숙인 아지트 됐는데…인권단체 “개인 일탈 아냐” 반발

“인천공항서 잠자고 빨래하고” 노숙인 아지트 됐는데…인권단체 “개인 일탈 아냐” 반발
“캔맥주 마셨죠? 10만원입니다” 화들짝…‘야맥’ 즐겼다가 과태료 문다는 청계천 상황

“캔맥주 마셨죠? 10만원입니다” 화들짝…‘야맥’ 즐겼다가 과태료 문다는 청계천 상황
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

    ‘55세 결혼’ 심현섭, ‘혼전순결’ 지킨 이유… 아내와 호텔 앞 뜻밖의 일

  2. 유명 코미디언 “친형, 군대서 구타사망…유골 못 찾아” 충격 고백

    유명 코미디언 “친형, 군대서 구타사망…유골 못 찾아” 충격 고백

  3. 아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

    아이유, 이종석과 결별 후 첫 SNS에 ‘전 연인’ 장기하 소환

  4. ‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백

    ‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백

  5. ‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백

    ‘고지용과 2년 전 이혼’ 허양임, 새 출발 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파