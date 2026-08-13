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이주승, ‘청와대 초청’ 인증샷…“국가유공자 할아버지 덕분”

입력 :2026-08-13 15:38:29
수정 :2026-08-13 15:38:29
사진=이주승 인스타그램 캡처
사진=이주승 인스타그램 캡처


배우 이주승이 국가유공자인 조부 덕분에 청와대에 초청받은 인증 사진을 공개해 훈훈함을 안기고 있다.

13일 이주승은 자신의 인스타그램 스토리에 “국가유공자 할아버지 덕분에 청와대”라는 글과 함께 청와대 방문 인증 사진을 게시했다.

공개된 사진 속에서 깔끔한 정장 차림의 이주승은 거울 앞에서 셀카를 남기고 있다. 그가 가슴에 단 이름표에는 ‘당신이 지켜낸 대한, 우리가 꽃피울 민국, 대통령의 초대’라는 문구가 새겨져 의미를 더했다.

이와 함께 이주승은 청와대에서 받은 기념 선물도 공개했다. 선물 상자 안에는 대통령의 이름이 새겨진 시계가 담겨 있다.

이날 청와대에서는 국가유공자 및 보훈 가족들을 초청해 뜻깊은 오찬 행사가 진행됐다.

사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
사진=MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


한편 이주승은 지난 2월 조부상을 당한 바 있다. 고인이 된 조부 이종규 씨는 1930년생으로, 6·25전쟁 당시 장교로 참전한 국가유공자이며 전역 후에는 초등학교 교사로 근무했다.

앞서 이주승은 지난 2024년 2월 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 조부모 댁을 찾아 할아버지에 대한 각별한 애정과 존경심을 드러낸 바 있다. 당시 방송에서 고인이 교사 시절 형편이 어려운 제자들을 위해 사비를 털어 후원회비와 기성회비를 대신 내줬던 미담이 공개돼 많은 시청자에게 감동을 안겼다.

강경민 기자
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