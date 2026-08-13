“33살이면 다 알아”…하영 증조부 ‘친일 의혹’ 파묘한 강사

증조부의 ‘친일 의혹’이 제기된 배우 하영(왼쪽)이 자신의 소셜미디어(SNS)에 올린 자필 편지를 통해 “후손으로서 진심으로 사죄드린다”고 밝혔다. 자료 : 뉴스1·하영 인스타그램

배우 하영이 지난 7일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 4대째 의사 집안이라는 가문의 내력을 공개했다. 자료 : KBS

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배우 하영의 증조부 안상호의 ‘친일 의혹’에 대해 하영이 공개 사과한 가운데, 역사 강사 배기성이 친일 행적을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 역사 강사 배기성이 “무지했다”는 하영의 해명에 대해 “어려서 그런 게 아니다”라고 비판했다.배기성은 12일 유튜브 채널 ‘최욱의 매불쇼’에 출연해 하영의 증조부를 둘러싼 의혹을 자신이 처음 제기했다고 밝혔다.그는 하영이 지난 7일 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 “4대째 의사 집안”이라며 가문의 내력을 밝힌 것을 보고 안상호를 떠올렸다고 설명했다.그는 “방송을 보고 안상호가 아닌가 싶어 찾아보니 하영의 본명이 안하영이더라”라며 “이후 커뮤니티에 글을 썼다”라고 설명했다.그는 평소 강의에서 안상호의 행적에 대해 다뤄왔다며 “일본으로 의학 유학을 갔는데, 일본에서 배워 와서 우리나라 발전에 기여하라고 했더니 본인은 ‘일본화된 사람’이라고 했다”고 지적했다.하영이 “가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다”고 해명한 것에 대해서도 비판했다. 배기성은 “나이가 33세면 알 거 다 안다”면서 “인터넷을 조금만 찾아봐도 정보가 나온다. 방송에서 증조부 이야기를 한 것은 본인 책임”이라고 지적했다.이어 “진실을 안다면 그런 소리를 못 한다”면서 “이러니 밥상머리 교육이 최고 교육이라는 소리가 나온다”고 강하게 비판했다.하영은 ‘옥탑방의 문제아들’을 비롯한 여러 방송에서 자신의 증조부가 일본에서 의학을 공부해 한양에서 서양식 의원을 열었으며, 고종황제를 진료했다고 밝혀왔다.이에 하영의 증조부인 안상호가 일제강점기 친일 단체 명단에 이름을 올리는 등 친일 행적을 했다는 의혹이 제기됐다.하영은 전날 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 됐다”며 “부끄럽게도 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내왔다”고 설명했다.이어 “이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일 행적을 알게 됐다”면서 “일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”라고 말했다.온라인뉴스부