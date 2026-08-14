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선우용여, 40년 된 ‘산호 목걸이’ 감정했더니…‘보석 재테크’ 대박

입력 :2026-08-14 09:48:09
수정 :2026-08-14 09:48:09
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 선우용여가 40년 전 남편에게 선물 받은 산호 목걸이의 현재 시세에 감탄했다.

13일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 공개된 영상에서 선우용여는 남대문시장의 단골 금은방을 찾아 남편에게 받은 반지의 수리를 맡겼다.

매장 안을 둘러보던 선우용여는 자신이 착용한 것과 비슷한 산호 제품의 가격을 확인했다. 250만 원이라는 말에 그는 “그럼 내 거 비싼 거구나”라고 반응했다.

그는 목에 걸고 있던 산호 목걸이를 가리키며 “우리 남편이 이거 하고 귀걸이 세트로 사 줬다”고 말했다.

사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


이어 금은방 사장은 선우용여의 목걸이를 감정하고는 “현재 800만~900만 원 정도 한다. 그사이 산호값이 엄청나게 올랐다”고 크게 오른 보석 가격을 언급했다.

보석으로 쓰이는 천연 산호는 바닷속 산호충의 골격이 오랜 세월 동안 쌓여 만들어지는 유기질 보석이다. 성장 속도가 느리고 인공적으로 고품질 원석을 대량 생산하기 어려운 데다 해양 환경 변화와 무분별한 채취를 막기 위한 각종 규제로 인해 희소성이 높다.

산호 감정가를 들은 선우용여는 “40년 전에는 그 정도로 사지 않았다”며 놀라움을 금치 못했다. 제작진 또한 “산호 재테크”라며 감탄을 표했다.

사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


한편 선우용여는 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’를 통해 특유의 솔직하고 거침없는 입담으로 인기를 얻으며 대중과 활발하게 소통하고 있다.

강경민 기자
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