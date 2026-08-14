신지♥문원, 이민우♥이아미 만났다…부부 동반 모임 ‘훈훈’

사진=신지 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 신지 부부와 이민우 부부가 만난 장소는? 웨딩 패션쇼 라디오 방송국

코요태 신지가 남편 문원과 가수 이민우 부부와 만남을 인증했다.신지는 13일 자신의 인스타그램에 “초대받은 웨딩 패션쇼에서 같은 테이블에 앉아서 수다 삼매경에 빠졌던 우리 넷! 다음에 제대로 다시 뭉치기로 약속!”이라는 글과 함께 훈훈한 현장 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신지와 남편 문원이 나란히 앉아 브이 포즈를 취하며 환하게 웃고 있다. 두 사람의 앞에는 신화 이민우와 그의 아내인 이아미가 함께 자리했다. 올해 결혼한 공통점을 가진 두 부부는 인증샷을 남기며 친분을 드러냈다.신지와 문원은 지난 5월 2일 결혼식을 올렸다. 문원은 신지보다 7살 연하의 가수로, 2012년 데뷔해 신지가 DJ를 맡은 라디오 프로그램에 게스트로 출연한 것이 인연이 됐다.이민우와 이아미는 지난 3월 29일 결혼식을 올렸다. 이아미는 재일 교포 3세로, 과거 일본에서 모델과 탤런트로 활동한 이력이 있다. 이민우와는 과거 이민우가 속한 그룹 ‘신화’ 일본 투어 통역을 맡으면서 인연을 맺은 것으로 알려졌다.강경민 기자