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[포토] 블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’

입력 :2026-08-14 14:38:05
수정 :2026-08-14 14:38:05
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블랙핑크 리사가 휴양지에서의 여유로운 일상을 공개하며 감각적인 비주얼을 뽐냈다.

리사는 지난 11일 자신의 인스타그램에 “레드락 테라피”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 리사는 붉은 암벽과 푸른 바다가 어우러진 이국적인 풍경을 배경으로 핑크빛 톱과 가디건을 매치한 휴양지 패션을 선보였다.

특히 석양을 배경으로 카메라를 바라보는 모습과 자연스러운 포즈가 눈길을 끌었다. 여유로운 분위기 속에서도 특유의 세련된 스타일과 건강미 넘치는 매력을 드러내며 팬들의 관심을 모았다.

한편 리사는 2016년 블랙핑크로 데뷔한 이후 글로벌 무대에서 활약하며 세계적인 아티스트로 자리매김했다. 그룹 활동은 물론 솔로 아티스트로서도 다양한 음악과 퍼포먼스를 선보였으며, 글로벌 브랜드 앰버서더로도 활발한 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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