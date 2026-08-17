기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘하이닉스 280층’ 랄랄, 우울증 고백…“주식 확인하고 좌절감”

입력 :2026-08-17 11:10:09
수정 :2026-08-17 11:12:12
사진=랄랄 유튜브 채널 캡처
사진=랄랄 유튜브 채널 캡처


유튜버 랄랄이 최근 극심한 변동성을 보이는 주식 하락장 여파로 인한 우울감을 고백했다.

지난 16일 인기 크리에이터 랄랄의 유튜브에는 ‘감정기복 미친 브이로그 (물벼락, 탈색, 주식)’라는 제목의 생생한 일상이 담긴 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 랄랄은 “제가 아무래도 최근 주식 하락장 우울증에 제대로 걸린 것 같다”며 수척해진 얼굴로 카메라 앞에 등장했다. 이어 “아침에 눈을 뜨자마자 스마트폰으로 주식을 확인했을 때 말로 다 할 수 없는 극심한 좌절감을 겪는 증후군이다. 정말 주가가 나아질 기미가 전혀 보이지 않는다”며 한숨을 쉬었다.

앞서 랄랄은 SK하이닉스를 주당 약 280만 원에 매수했다고 밝힌 바 있다.

사진=랄랄 유튜브 채널 캡처
사진=랄랄 유튜브 채널 캡처


사진=랄랄 유튜브 채널 캡처
사진=랄랄 유튜브 채널 캡처


그는 “설상가상으로 다이어트까지 병행하고 있으니까 진짜 내가 왜 이렇게까지 치열하게 살아야 되는지 회의감이 든다”고 토로했다.

이어 “지금 기분이 정말 안 좋다. 단 1개도 안 좋다. 외적으로 예뻐지는 것은 좋은데 지금 마음이 전혀 행복하지 않다. 매운 떡볶이나 족발 같은 맛있는 음식을 먹을 때 비로소 행복을 느낀다”며 “그래서 저 오늘 충동적으로 탈색이나 하러 갈 거다”라고 말했다.

이후 실제로 미용실을 찾아 파격적인 탈색 변신을 감행한 그는 “이렇게 머리스타일을 바꾸고 나니 기분이 훨씬 나아졌다”며 만족스러운 미소를 지어 보였다.

한편 최근 국내 증시가 급등락하며 변동성이 커진 가운데 실제 주식 투자로 인한 극심한 불안감과 우울증을 호소하는 개인 투자자들이 늘어나는 추세다.

사진=랄랄 유튜브 채널 캡처
사진=랄랄 유튜브 채널 캡처


이에 대해 정신건강의학과 전문의 박종석 원장은 최근 한 라디오 방송에 출연해 “증시가 급락한 이후 심각한 주식 손실과 우울감을 호소하며 병원을 찾는 신규 환자들이 눈에 띄게 늘었다”고 전했다.

특히 그는 “주위에서 남들이 수천만 원에서 수억 원에 달하는 막대한 투자 수익을 올렸다는 성공담을 들으면, 우리 인간의 뇌에서는 실제 신체적 통증과 매우 유사한 신경 반응이 일어난다”고 설명했다. 이어 “학술 연구에 따르면 이러한 ‘사회적 통증’은 무려 전치 4주 수준의 신체적 고통에 비견될 정도로 강력하게 나타나는 것으로 보고되어 있어 결코 가볍게 넘길 수 없다”고 경고했다.

박 원장은 주식 우울증을 극복하기 위한 실질적인 해법으로 “가장 먼저 스마트폰에서 주식 앱을 과감히 삭제하고 실시간 차트를 들여다보지 않아야 한다”고 조언했다.

아울러 “운동이나 건전한 취미 생활, 또는 본업처럼 우리 몸이 긍정적이고 건강한 도파민을 얻을 수 있는 활동에 몰입하고, 혼자의 힘으로 이겨 내기 어렵다면 주변 가족이나 전문 의료진의 도움을 적극적으로 받는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유튜버 랄랄이 우울감을 호소한 주요 원인은?
인기기사
블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’
공효진, ‘공블리 미소’
트와이스 사나, ‘눈부신 미모’
김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황
황재균, 살 빠지고 뭐하나 봤더니…강미나와 ‘이곳’서 포착

황재균, 살 빠지고 뭐하나 봤더니…강미나와 ‘이곳’서 포착
“대통령님 감사합니다” 해놓고 현수막엔 ‘이제명’…무안군의회 황당 실수

“대통령님 감사합니다” 해놓고 현수막엔 ‘이제명’…무안군의회 황당 실수
강부자, 이미숙이 보낸 문자에 불쾌 “어른한테 정중해야지, 놀리나”

강부자, 이미숙이 보낸 문자에 불쾌 “어른한테 정중해야지, 놀리나”
“포크로 긁는 고통” 수포 뒤덮은 얼굴…김승수, 실명 위기 온 ‘이 병’ 뭐길래

“포크로 긁는 고통” 수포 뒤덮은 얼굴…김승수, 실명 위기 온 ‘이 병’ 뭐길래
“한국 출신이 제일 못생겼다” 상금 700만원… 50년 역사 ‘개 선발대회’ 정체는?

“한국 출신이 제일 못생겼다” 상금 700만원… 50년 역사 ‘개 선발대회’ 정체는?
결혼반지 끼고 다른 여성과 호텔로…유명 투수, 결국 불륜 인정

결혼반지 끼고 다른 여성과 호텔로…유명 투수, 결국 불륜 인정
싸이 ‘흠뻑쇼’ 불꽃 연기에 프로야구 멈췄다…19분간 경기 중단

싸이 ‘흠뻑쇼’ 불꽃 연기에 프로야구 멈췄다…19분간 경기 중단
“‘4만9000원’ 가족사진 찍었다가…‘715만원’ 결제했습니다”

“‘4만9000원’ 가족사진 찍었다가…‘715만원’ 결제했습니다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

    최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

  2. ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

    ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

  3. 아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

    아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

  4. ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황

    ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황

  5. ‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백

    ‘결혼 11년차’ 유명 연예인 “아내와 8년째 스킨십 안해” 충격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파