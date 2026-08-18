손연재, 아들이 벌써 이렇게 컸어?…가족 나들이 포착 [SNS★샷]

사진=손연재 인스타그램 캡처

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전 리듬체조 국가대표 선수 손연재가 훌쩍 성장한 아들과 남편과 함께한 단란한 가족 나들이 현장을 공개했다.손연재는 지난 17일 자신의 인스타그램에 “연휴 끝난 기념 포스팅. 모닝 스무디 -> 뽀로로 뮤지컬”이라는 재치 있는 글귀와 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 손연재는 리듬체조 국가대표 시절과 다름없는 슬림한 자태로 스무디를 들고 포즈를 취하고 있다. 이어 아들, 남편과 함께 온 가족이 총출동해 인기 어린이 뮤지컬 관람 나들이에 나선 단란한 풍경이 고스란히 담겼다.특히 이번 게시물에는 훌쩍 자란 아이의 모습과 다정하게 케어하는 남편의 뒷모습까지 공개돼 눈길을 끌었다.한편 손연재는 지난 2022년 금융업에 종사하는 9살 연상의 비연예인 남성과 결혼해 2024년 아들을 품에 안았다. 현재 개인 계정을 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.강경민 기자