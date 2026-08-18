기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

손연재, 아들이 벌써 이렇게 컸어?…가족 나들이 포착 [SNS★샷]

입력 :2026-08-18 14:52:24
수정 :2026-08-18 14:52:24
사진=손연재 인스타그램 캡처
사진=손연재 인스타그램 캡처


전 리듬체조 국가대표 선수 손연재가 훌쩍 성장한 아들과 남편과 함께한 단란한 가족 나들이 현장을 공개했다.

손연재는 지난 17일 자신의 인스타그램에 “연휴 끝난 기념 포스팅. 모닝 스무디 -> 뽀로로 뮤지컬”이라는 재치 있는 글귀와 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 손연재는 리듬체조 국가대표 시절과 다름없는 슬림한 자태로 스무디를 들고 포즈를 취하고 있다. 이어 아들, 남편과 함께 온 가족이 총출동해 인기 어린이 뮤지컬 관람 나들이에 나선 단란한 풍경이 고스란히 담겼다.

사진=손연재 인스타그램 캡처
사진=손연재 인스타그램 캡처


특히 이번 게시물에는 훌쩍 자란 아이의 모습과 다정하게 케어하는 남편의 뒷모습까지 공개돼 눈길을 끌었다.

한편 손연재는 지난 2022년 금융업에 종사하는 9살 연상의 비연예인 남성과 결혼해 2024년 아들을 품에 안았다. 현재 개인 계정을 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
손연재가 아들을 출산한 연도는?
인기기사
블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’
공효진, ‘공블리 미소’
트와이스 사나, ‘눈부신 미모’
열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견
“형 여친이 몰래 집에 와 백허그”…쌍둥이 개그맨 대참사

“형 여친이 몰래 집에 와 백허그”…쌍둥이 개그맨 대참사
“매월 300만원 보냈다”…김부선 지인 숨지자 유족 “2억원 돌려달라” 소송

“매월 300만원 보냈다”…김부선 지인 숨지자 유족 “2억원 돌려달라” 소송
“고속버스서 용변 실수한 승객”…직접 씻기고 새 바지 입힌 기사

“고속버스서 용변 실수한 승객”…직접 씻기고 새 바지 입힌 기사
수갑 찬 중2, 경찰관에 “네 부모도 싹 다 건드려줄까?”…영상까지 찍은 ‘촉법소년’ 어쩌

수갑 찬 중2, 경찰관에 “네 부모도 싹 다 건드려줄까?”…영상까지 찍은 ‘촉법소년’ 어쩌
제니·이효리 이어 박진영·류혜영까지…셀럽들이 ‘발가락’에 빠진 이유

제니·이효리 이어 박진영·류혜영까지…셀럽들이 ‘발가락’에 빠진 이유
마르코 배정남 난투극 뭐길래…17년 전 클럽서 무슨 일이

마르코 배정남 난투극 뭐길래…17년 전 클럽서 무슨 일이
“역세권에 이런 곳이” 입소문에 ‘하루 1500명’ 몰리더니…쓰레기 범벅 된 충격 상황

“역세권에 이런 곳이” 입소문에 ‘하루 1500명’ 몰리더니…쓰레기 범벅 된 충격 상황
“친일재산 325억 환수”…‘하영 증조부’ 재산도 들여다볼까

“친일재산 325억 환수”…‘하영 증조부’ 재산도 들여다볼까
인기 클릭
Weekly Best

  1. 최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

    최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

  2. ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

    ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

  3. 김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

    김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

  4. 아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

    아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

  5. ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황

    ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파