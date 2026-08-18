기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

조째즈, 임영웅 연애 상담 폭로…“사귀고 얘기 했으면”

입력 :2026-08-18 15:51:04
수정 :2026-08-18 15:51:04
사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처
사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처


가수 조째즈가 임영웅과의 돈독한 친분을 과시하며 연애 상담 비하인드를 폭로해 시청자들의 이목을 집중시켰다.

지난 17일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘말자쇼’에는 개성 넘치는 가수 조째즈가 게스트로 출연해 화려한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 조째즈는 과거 자신이 직접 운영하던 단골 바(Bar)에서 인연을 맺게 된 대한민국 최고 스타들과의 놀라운 인맥을 공개했다. 그는 배우 주지훈, 남주혁, 지창욱, 이동휘를 비롯해 래퍼 쌈디, 그리고 가수 임영웅까지 내로라하는 톱스타들과 손님으로 만나 절친한 친구 사이로 발전했다고 밝혔다.

조째즈는 “처음에는 가게 단골이었는데 친구가 됐다”며 “내가 ‘왜 굳이 남자가 사장인 이런 바에 자주 찾아오냐’고 했더니 내가 공감을 잘해 준다고, 그런 얘기를 좀 들었다. ‘공감 요정인가?’ 생각해 봤다”며 친해지게 된 계기를 설명했다.

사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처
사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처


사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처
사진=KBS ‘말자쇼’ 캡처


그중 임영웅과는 음악뿐 아니라 연애 등 다양한 깊은 고민을 나누는 사이라고 밝혔다. 조째즈는 “영웅 씨 같은 경우는 평소에 고민 상담을 많이 하는 편”이라며 훈훈한 우정을 드러냈다.

이어 “얼마 전에도 히트곡을 내고 싶다고 하더라”며 “전 국민이 알고 따라 부르는 곡을 내고 싶고 음악적으로 더 성장하고 싶다고 멋진 이야기를 했다”고 전했다.

이를 듣던 개그맨 정범균이 “음악적 고민만 있냐”고 묻자 조째즈는 “연애 상담도 하려고 한다”고 답했다.

그러면서 “여자친구나 사귀고 얘기하라고 했다. 내가 알기로는 여자친구가 없다”며 “근데 자꾸 연애 상담을, 결혼하고 싶어 하는 것 같다”고 말해 웃음을 안겼다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
조째즈가 톱스타들과 친해진 계기는?
인기기사
블랙핑크 리사, 휴양지서 뽐낸 ‘눈부신 비주얼’
공효진, ‘공블리 미소’
트와이스 사나, ‘눈부신 미모’
열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견
“형 여친이 몰래 집에 와 백허그”…쌍둥이 개그맨 대참사

“형 여친이 몰래 집에 와 백허그”…쌍둥이 개그맨 대참사
“고속버스서 용변 실수한 승객”…직접 씻기고 새 바지 입힌 기사

“고속버스서 용변 실수한 승객”…직접 씻기고 새 바지 입힌 기사
수갑 찬 중2, 경찰관에 “네 부모도 싹 다 건드려줄까?”…영상까지 찍은 ‘촉법소년’ 어쩌

수갑 찬 중2, 경찰관에 “네 부모도 싹 다 건드려줄까?”…영상까지 찍은 ‘촉법소년’ 어쩌
제니·이효리 이어 박진영·류혜영까지…셀럽들이 ‘발가락’에 빠진 이유

제니·이효리 이어 박진영·류혜영까지…셀럽들이 ‘발가락’에 빠진 이유
마르코 배정남 난투극 뭐길래…17년 전 클럽서 무슨 일이

마르코 배정남 난투극 뭐길래…17년 전 클럽서 무슨 일이
“친일재산 325억 환수”…‘하영 증조부’ 재산도 들여다볼까

“친일재산 325억 환수”…‘하영 증조부’ 재산도 들여다볼까
“역세권에 이런 곳이” 입소문에 ‘하루 1500명’ 몰리더니…쓰레기 범벅 된 충격 상황

“역세권에 이런 곳이” 입소문에 ‘하루 1500명’ 몰리더니…쓰레기 범벅 된 충격 상황
“대통령 4년 하고 30억원 수령”…‘호화 연금’ 없앤다는 나라

“대통령 4년 하고 30억원 수령”…‘호화 연금’ 없앤다는 나라
인기 클릭
Weekly Best

  1. 최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

    최민식, 술자리서 유튜브 찍는 여배우에 “나가서 해라” 분노

  2. ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

    ‘이대 서양화과’ 하영 그림 실력 보니…동문 노윤서까지 소환

  3. 김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

    김주하 “전남편, 딴 데서 자식까지 낳아”…강부자도 당황

  4. 아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

    아나운서·미스코리아 만남…이인권♥최정윤 진짜 연인 됐다

  5. ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황

    ‘55세’ 심현섭 “2세 만들려고 하루 8번 했다가 기절”…의사도 당황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파