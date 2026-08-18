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지상렬, 16세 연하 ‘♥신보람’과 연애 근황…“잘 만나고 있다”

입력 :2026-08-18 16:52:15
수정 :2026-08-18 16:52:15
사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처


방송인 지상렬이 16세 연하의 쇼호스트 신보람과의 애정 전선에 이상이 없음을 직접 밝혔다.

최근 유튜브 채널 ‘로보락 코리아’에는 ‘낮부터 소주 10병 때리는 독거남 지살렬의 구석’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 제작진은 인천 송도에 위치한 지상렬의 자택을 찾아 구석구석을 살피며 진솔한 대화를 나눴다. 집안을 소개하던 중 제작진은 “방에서 근데 헤어롤 하나를 발견했는데”라고 질문을 던졌고, 지상렬은 “아니야 우리 형수 건가 그럴걸?”이라며 곧장 맞받아쳤다. 화장실에 놓인 여러 개의 칫솔에 대해서도 “손님이 많이 온다. 여기는 40개 있다”고 재치 있게 해명했다.

사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처


화기애애한 대화 속에서 자연스럽게 공개 연인인 신보람과의 근황에 대한 질문이 이어졌다. “아직 (신보람과) 잘 만나고 계시냐”는 물음에 지상렬은 “잘 그렇게 만나고 있다. 얼마 전에 ‘나영석의 나불나불’에서도 이야기했다”며 변함없는 애정 행보를 전했다.

이어 두 사람의 교제 기간에 대해서는 “아직 만난 지 1년은 안 됐다”고 덧붙였다. 향후 거주 계획과 결혼 가능성을 암시하는 질문에는 “나는 항상 인천이다. 근데 이제 모른다. 그 이후에 서로 관계가 인서울이 될 수도 있고, 아니면 여기가 될 수도 있다”면서 “그건 모르는 거니까. 근데 중요한 것은 고향에 오면 왠지 그냥 편안한 게 있다”고 말했다.

사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처
사진=유튜브 ‘로보락 코리아’ 캡처


또한 지상렬은 앞으로의 인생 계획에 대해 “나는 없다고 얘기한다. 오늘에 충실한다. 내일 거를 생각하면 과속을 하게 된다. 아니면 오히려 너무 저속 주행을 하게 된다. 그때그때 행복하면 된다. 그게 20대 초반부터 그랬다”며 “그러니까 그 길로 가더라. 내가 갓길을 가고 있어도 이러다 보면 4차선 3차선으로 가고 있다”고 남다른 인생관을 전했다.

한편, 지상렬과 신보람은 지난해 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서 처음 인연을 맺었다. 이후 두 사람은 16살 나이 차이를 극복하고 실제 연인으로 발전해 공개 연애를 이어 가고 있다.

강경민 기자
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