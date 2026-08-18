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BTS 진, 월드 투어 중 ‘놀이공원’ 찾아…해맑은 미소 [SNS★샷]

입력 :2026-08-18 17:19:40
수정 :2026-08-18 17:19:40
사진=진 인스타그램 캡처
사진=진 인스타그램 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’ 멤버 진이 미국의 한 놀이공원에서 여유로운 일상을 만끽하는 근황을 전했다.

진은 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 놀이공원의 분위기가 고스란히 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 검은색 캡 모자와 흰색 반팔 티셔츠를 입은 편안한 차림으로 놀이공원을 즐기며 밝은 표정을 짓고 있다. 주변 시선을 크게 의식하지 않은 채 대기줄에 서 있거나 놀이기구를 타는 등 휴일을 만끽하는 모습이다.

특히 사진에 함께 포착된 일반 방문객들의 얼굴을 ‘사람들’이나 ‘사람’, ‘휴먼(human)’ 등으로 가려 주는 센스를 발휘했다.

사진=진 인스타그램 캡처
사진=진 인스타그램 캡처


사진=진 인스타그램 캡처
사진=진 인스타그램 캡처


현재 진이 속한 ‘방탄소년단’은 월드 투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다. 이번 투어는 지난 4월 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 내년 3월까지 펼쳐진다. 현재는 북미 투어를 진행 중이며, 오는 22~23일에는 캐나다 토론토, 27~28일에는 미국 시카고 공연이 예정돼 있다.

강경민 기자
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