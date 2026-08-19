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“방 서서히 망가져, 공해 수준” 타블로, 강혜정과 결혼 후 매일같이 ‘부부싸움’

입력 :2026-08-19 06:52:02
수정 :2026-08-19 06:52:02
타블로 유튜브 캡처
타블로 유튜브 캡처


에픽하이 타블로가 아내 강혜정과 결혼 후 생활 습관 차이로 부딪혔던 사연을 털어놨다.

지난 18일 타블로의 유튜브 채널에는 ‘극강의 연애 상담: 이건 꼭 고쳐야 해요!’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 데이트 상대의 지저분한 집 때문에 고민이라는 사연에 자신의 과거를 이야기했다.

그는 “저도 예전엔 진짜 지저분했다. 문제가 있는 수준이었다”며 대학 시절 글쓰기와 작곡 등 창작에 몰두하느라 청소에는 전혀 시간을 쓰지 않았다고 밝혔다.

심지어 룸메이트가 학교에 신고할 정도였다는 타블로는 “어떨 땐 더럽거나 공해 수준이었다. 그러다 만난 게 제 아내였다”고 말했다.

문제는 강혜정이 정리 정돈에 철저했다는 것이다. 타블로는 “혜정이는 정리를 얼마나 잘하냐면 그땐 제가 도저히 이해 못할 정도였다”며 냉장고 속 요구르트 전용 칸부터 모든 제품의 라벨 방향까지 맞춰놓는다고 설명했다.

이어 “결혼하고 이걸 알게 됐을 때 혜정이는 제 방이 서서히 망가지는 걸 보면서 ‘내가 무슨 짓을 한 거지?’ 했을 거다. 둘 다 그런 생각을 했다”고 털어놨다.

두 사람의 생활 습관 차이는 말다툼으로도 이어졌다. 타블로는 “혜정이가 저한테 소리친 일의 거의 100%가 그것 때문이었을 것”이라며 자신이 물건을 자주 잃어버렸다고 인정했다.

결국 타블로가 변하기 시작했다. 그는 “수많은 말다툼 끝에 ‘차라리 혜정이한테 조금이라도 맞춰보자’고 생각했다”며 “신혼여행도 가고 가족 여행도 많이 가면서 혼도 많이 났다. 그러다 천천히 고쳐졌다”고 말했다.

한편 타블로와 강혜정은 2009년 결혼했으며 슬하에 딸 하루를 두고 있다.

온라인뉴스부
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