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“개콘 때 매주 뽀뽀…내 입술은 소품이었다” 허경환 ‘충격 폭로’

입력 :2026-08-19 06:57:57
수정 :2026-08-19 06:57:57
유튜브 예능프로그램 ‘살롱드립’에 출연한 코미디언 허경환. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 예능프로그램 ‘살롱드립’에 출연한 코미디언 허경환. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


코미디언 허경환이 공개 코미디에 출연할 당시 출연자들과 뽀뽀를 많이 해서 입술을 소품으로 생각했다고 말했다.

허경환은 지난 18일 유튜브 예능 프로그램 ‘살롱드립’에 나와 ‘개그콘서트’ 때 얘기를 했다.

장도연은 허경환에게 “예전에 ‘개콘’ 할 때 러브라인 같은 걸 하지 않았냐. 그때 만나던(교제하던) 사람이 ‘안 했으면 좋겠다’고 한 적은 없었냐”고 물었다.

허경환은 “나는 매주 그런 게 있었다. 옛날에는 일주일에 한 번씩 누군가가 나에게 뽀뽀하고 도망가는 역할을 계속했다”고 말했다.

유튜브 예능프로그램 ‘살롱드립’에 출연한 코미디언 허경환. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 예능프로그램 ‘살롱드립’에 출연한 코미디언 허경환. 유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


이어 “그때 당시 내 입술은 소품 같은 거였다. 별의별 사람이 와서 다 부딪히고 다녔다”고 해 웃음을 자아냈다.

장도연은 “KBS 소품실에 있는 허경환 입술을 막내가 챙겨가야 하는 거다”고 해 웃음을 안겼다.

유튜브 채널 ‘테오’ 캡처
유튜브 채널 ‘테오’ 캡처


허경환은 뽀뽀를 받은 뒤에도 웃음으로 상황을 마무리해야 했다고 했다.

그는 “항상 웃기고 개그로 마무리를 지어야 했는데, 그걸 받는 내 모습이 가끔 씁쓸할 때가 있었다”고 토로했다.

온라인뉴스부
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