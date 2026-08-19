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[포토] 장원영, ‘윙크에 심쿵’ 사랑스러운 비주얼

입력 :2026-08-19 10:34:21
수정 :2026-08-19 10:34:21
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그룹 아이브(IVE) 장원영이 사랑스러운 비주얼과 감각적인 스타일링으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

장원영은 지난 18일 자신의 SNS에 “귀엽고 달콤하게, 그게 전부(Cute n sweet, that’s all)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장원영은 헤어 스타일링을 받으며 리본 핀을 꽂은 모습이다. 카메라를 향해 깜찍하게 윙크를 선보인 장원영은 특유의 밝고 사랑스러운 분위기를 한껏 드러냈다.

이어진 사진에서는 휴대전화를 이용해 거울 셀카를 촬영하며 또 다른 매력을 보여줬다. 또렷한 이목구비와 세련된 분위기는 물론, 자연스럽게 연출한 웨이브 헤어스타일까지 눈길을 끌었다.

특히 장원영은 민소매 톱과 카디건 등 다양한 스타일의 의상을 소화하며 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 사랑스러운 콘셉트부터 도회적인 무드까지 자연스럽게 넘나드는 모습이 보는 이들의 감탄을 자아낸다.

한편 장원영은 2021년 데뷔한 아이브의 멤버로 활동하며 ‘ELEVEN’, ‘LOVE DIVE’, ‘I AM’ 등 다수의 히트곡을 탄생시켰다. 음악 활동뿐만 아니라 예능, 패션, 광고, 시상식 진행 등 다양한 분야에서 활약하며 독보적인 존재감을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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