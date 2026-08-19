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미모로 화제된 야구선수 아내…“300m에서 보면 고윤정”

입력 :2026-08-19 14:17:31
수정 :2026-08-19 14:17:31
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’, 윤석민 인스타그램 캡처
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’, 윤석민 인스타그램 캡처


전 야구선수이자 해설위원 윤석민이 미모의 아내를 공개했다.

지난 18일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 방송 말미에는 윤석민 부부의 합류가 예고돼 시청자들의 뜨거운 관심을 받았다.

이날 방송에서 윤석민은 아내 김수현을 소개하며 “딱 봐도 예쁘지 않냐. 배우 고윤정을 닮았다”고 칭찬을 아끼지 않았다. 이에 김수현이 “그런 말 하지 마라. 욕먹는다”며 부끄러워하자 윤석민은 “300m 떨어져서 보면 고윤정이 살짝 있다”고 재치 있게 수습했다.

빼어난 미모를 자랑한 아내 김수현은 과거 연기를 전공해 배우의 꿈을 키웠던 것으로 알려졌다. 그는 “잘하려고 하는 찰나에 윤석민 씨가 저를 낚아채시는 바람에...”라며 배우의 꿈을 이루지 못한 이유를 설명했다.

사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처
사진=SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 캡처


이어진 예고 영상에서는 반전 넘치는 현실 부부의 결혼 생활도 공개됐다. 윤석민은 아침에 누군가를 꿀 떨어지는 눈빛으로 다정하게 깨우고 직접 밥까지 먹여 주며 애정을 과시했는데, 알고 보니 그 상대는 아내가 아닌 도마뱀이었다.

반면 같은 시각 김수현은 남편을 위해 분주히 아침상을 준비하고 있었다. 윤석민이 “간단하게 해. 반찬 하지 말고”라고 말하자 김수현은 “지금까지 기다렸는데, 조금 더 못 기다려?”라며 팽팽한 입장을 보였다. 결국 완성된 8첩 밥상 앞에서 윤석민이 멈추지 않고 반찬 평가를 이어 가자 김수현은 “투정하지 마라”며 잔소리를 차단했다.

여기에 윤석민이 “나 머리 좀 감겨 줘. 내가 감기에 걸려서”라고 부탁하자 김수현은 “머리를 감겨 달라고 하는 것 자체가 갑질 아니냐. 남들은 저를 보고 ‘을’이 아니라 ‘정’이라고 한다”고 하소연했다. 이어 “남편이 말을 밉상으로 한다”며 서운함을 토로했다.

그럼에도 윤석민은 “가정적이고 일 열심히 하는 사람이 최고 아니냐. 저는 제가 진짜 아깝다고 생각한다”고 티격태격 케미스트리를 보였다.

한편 윤석민·김수현 부부가 출연하는 ‘동상이몽2-너는 내 운명’은 25일 오후 10시 40분 방송된다.

강경민 기자
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