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“심형래 망한 줄 알았는데”…‘디워’ 넷플릭스서 터진 근황
입력 :2026-08-20 06:59:13
수정 :2026-08-20 07:00:17
2007년 개봉한 영화 ‘디워’가 최근 넷플릭스 해외 영화 순위 상위권에 오르며 다시 주목받는 가운데 심형래 감독이 후속작 ‘디워2’ 제작을 마쳤다고 밝혔다.
20일 관련 업계에 따르면 심 감독은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘영구TV’를 통해 “‘디워2’가 2년 후에 나온다. 많이 사랑해 달라”며 “‘디워2’ 제작은 다 끝났다. 게임까지 같이 나온다”고 말했다.
배급은 전 세계를 대상으로 추진한다는 계획이다. 심 감독은 “이번에는 한국 배급사가 아닌 전 세계 메이저사가 배급한다”며 “어느 회사인지는 말할 수 없지만 전 세계 동시 배급한다”고 밝혔다. 구체적인 배급사와 개봉 일정은 공개하지 않았다.
‘디워’는 심 감독이 연출과 각본, 제작을 맡아 2007년 선보인 SF 괴수 영화다. 한국 설화 속 이무기를 소재로 제작돼 국내에서 흥행했지만 작품성을 두고 엇갈린 평가를 받았다.
개봉 19년이 지난 최근에는 넷플릭스를 통해 해외에서 다시 주목받고 있다. 프랑스와 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국가의 영화 순위에서 2위까지 오르는 등 글로벌 영화 순위 상위권에 진입했다.
심 감독은 “축하 문자를 보내주셔서 감사하다”며 과거 ‘디워’를 둘러싼 ‘애국심 마케팅’ 논란도 소환했다.
당시 ‘디워’는 마지막 장면에 아리랑을 배경음악으로 사용했다. 이를 두고 한국인의 민족적 정서를 흥행에 이용한 것 아니냐는 비판이 나오면서 논쟁이 벌어졌다.
심 감독은 “BTS가 아리랑을 하면 환호하고 내가 하면 욕을 얻어먹고”라며 당시를 회상했다.
그러면서 최근 해외에서 ‘디워’가 다시 인기를 얻는 것과 관련해 “지금 돌아보니 외국 분들이 아리랑을 좋아하셨다”며 “다행이라는 생각이 든다”고 말했다.
심 감독은 ‘디워2’를 2년 뒤 선보이겠다는 계획이지만 구체적인 글로벌 배급사와 정확한 공개 시점은 아직 밝히지 않았다.
온라인뉴스부
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