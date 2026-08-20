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[포토] 레드벨벳 슬기, 청순함 지우고 ‘아찔한 파격 변신’

입력 :2026-08-20 09:07:06
수정 :2026-08-20 09:07:06
사진=슬기 SNS 캡처
사진=슬기 SNS 캡처


그룹 레드벨벳 멤버 슬기가 과감한 백리스 패션과 상반되는 반전 매력으로 팬들의 감탄을 자아냈다.

사진=슬기 SNS 캡처
사진=슬기 SNS 캡처


슬기는 최근 자신의 SNS를 통해 “첫방 모두 고생하셨습니다”라는 소감과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

사진=슬기 SNS 캡처
사진=슬기 SNS 캡처


공개된 사진 속 슬기는 등이 과감하게 드러나는 화이트 톱을 완벽하게 소화하며 고혹적인 옆모습과 독보적인 아우라를 뽐냈다. 반면 이어 공개된 사진에서는 푸짐한 도시락을 앞에 두고 장난스러운 표정을 짓거나, 노란색 티셔츠와 블랙 벌룬 스커트를 매치한 캐주얼한 룩을 선보이며 ‘곰슬기’ 특유의 사랑스러운 매력을 더했다.

무대 위 카리스마와 일상의 친근함을 오가는 슬기의 팔색조 면모에 팬들은 “콘셉트 소화력이 대단하다”, “너무 예쁘고 멋지다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

사진=슬기 SNS 캡처
사진=슬기 SNS 캡처


사진=슬기 SNS 캡처
사진=슬기 SNS 캡처


한편 슬기가 속한 레드벨벳은 최근 여름 미니 앨범 ‘Velvet Summer’를 발매하고 약 2년 2개월 만에 완전체 활동을 펼치고 있다.

온라인뉴스부
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