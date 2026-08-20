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황정음, ‘제니 스타일’로 파격 변신…아유미와 클럽行

입력 :2026-08-20 09:43:36
수정 :2026-08-20 09:43:36
사진=황정음 유튜브 캡처
사진=황정음 유튜브 캡처


배우 황정음이 파격적인 아이돌 스타일링을 하고 이태원 나들이에 나섰다.

최근 유튜브 채널 ‘황정음’을 통해 공개된 영상에서 황정음은 메이크업숍을 찾아 그룹 ‘슈가’ 출신이자 절친한 동료인 아유미와 함께 즐거운 시간을 보냈다.

이날 제작진이 어떤 스타일을 원하냐고 묻자 황정음은 “아이돌처럼 해달라. 콘셉트는 제니다. 난 황제니”라고 말했다.

메이크업 아티스트는 황정음의 주문에 따라 눈가와 광대 부위에 은은하고 화사한 핑크빔을 강조한 트렌디한 메이크업을 완성했다. 이어 황정음이 세련된 블랙 브라톱과 팬츠 차림으로 과감하면서도 스타일리시한 매력을 뽐내며 등장했다. 황정음의 과감한 스타일을 본 아유미는 “이건 19금”이라며 “다시 갈아입고 오라”며 유쾌한 농담으로 놀라움을 표했다.

사진=황정음 유튜브 캡처
사진=황정음 유튜브 캡처


사진=황정음 유튜브 캡처
사진=황정음 유튜브 캡처


걸그룹 활동 시절 이야기를 나누며 저녁 식사로 회포를 푼 두 사람은 서울 용산구 이태원에 위치한 유명 클럽으로 향했다. 그러나 안타깝게도 방문한 날이 마침 정기 휴무일이었고, 결국 아쉽게 발걸음을 돌려야 했다. 아유미는 “오늘 왔는데 사람들이 아직 안 나오는 시간이기도 하고 집에 가긴 아쉬우니까 맥주 한 잔만 먹고 가겠다”며 아쉬움을 달랬다.

같은 날 황정음은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해서도 아유미와 함께 다정하게 찍은 사진을 게재하며 “이태원의 불타는 수요일! 아짱 너무 고마워. 초베리조!”라고 문구를 덧붙여 즐거웠던 시간을 인증했다.

사진=황정음 인스타그램 캡처
사진=황정음 인스타그램 캡처


한편 황정음과 아유미는 지난 2002년 걸그룹 ‘슈가’로 가요계에 나란히 데뷔해 오랜 기간 돈독한 인연을 이어오고 있다.

강경민 기자
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