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안유진, 순백의 드레스…운동화 신고도 완벽 비율 [SNS★샷]

입력 :2026-08-25 14:01:25
수정 :2026-08-25 14:01:25
사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’의 안유진이 순백의 드레스 자태를 뽐냈다.

안유진은 최근 자신의 인스타그램에 비즈로 장식된 화이트 컬러의 드레스를 착용한 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 튜브톱 미니 드레스에 운동화를 신고 청순하면서도 발랄한 매력을 보여 주고 있다. 운동화를 신었음에도 173cm의 큰 키와 슬림한 체형으로 완벽한 드레스 몸매를 완성했다. 특히 등이 훤히 드러나는 과감한 백리스 디자인을 통해 군살 없는 등 라인과 직각 어깨를 과감히 드러냈다.

사진을 접한 팬들은 “여신이다”, “감탄밖에 안 나온다” 등 그의 성숙하면서도 고혹적인 비주얼에 찬사를 보내며 뜨거운 반응을 이어 가고 있다.

사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


사진=안유진 인스타그램 캡처
사진=안유진 인스타그램 캡처


한편, 안유진이 속한 그룹 ‘아이브’는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 진행 중이다. 오는 9월 4일부터 6일까지는 홍콩에서 콘서트를 개최하고 현지 팬들과 만날 예정이다.

또한 그는 매주 금요일 오후 8시 35분에 방송되는 tvN ‘우주떡집’에도 출연 중이다.

강경민 기자
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