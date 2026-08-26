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“운 좋으면 열려 있다” 카페 차린 여배우, 결국 잠정 휴업…이유는?

입력 :2026-08-26 09:47:18
수정 :2026-08-26 09:47:18
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’


배우 이연이 운영하던 카페의 근황을 전했다.

이연은 지난 25일 KBS 쿨FM ‘폴킴의 가요광장’에 영화 ‘경주기행’을 함께 촬영한 배우 박소담과 함께 게스트로 출연했다. 이날 한 청취자가 “바리스타 자격증도 따고 카페도 운영하는 이연님, 경주기행 팀에게 직접 커피도 내려 주셨나요?”라고 카페를 운영 중인 근황을 물었다.

이에 박소담은 “커피가 진짜 맛있어서 원두를 어디서 샀는지 물어보고 종종 연이가 알려 주는 가게에 가서 직접 사 와서 내려 먹는다”며 “연이를 통해 커피를 제대로 배웠다”고 극찬을 아끼지 않았다.

사진=KBS 쿨FM ‘폴킴의 가요광장’
사진=KBS 쿨FM ‘폴킴의 가요광장’


이어 그가 운영하는 한남동 카페의 독특한 운영 방식이 공개돼 눈길을 끌었다. 바쁜 촬영 일정과 스케줄로 인해 현재는 잠정적으로 문을 닫은 상태라고 밝힌 그는 “쉴 때는 문을 열어 놓는다”고 설명했다. DJ 폴킴은 “운이 좋으면 열려 있고, 아니면 닫혀 있을 수도 있다”며 재치 있게 부연해 웃음을 자아냈다.

앞서 그는 예능 프로그램인 MBC ‘전지적 참견 시점’을 통해서도 해당 카페 공간을 공개한 바 있다.

당시 매니저는 “작품 활동이 없을 때 무작정 쉬기보다 바리스타 자격증을 따서 겸사겸사 해 보고 싶어 했다”며 “마침 지인분이 1층 공간을 내어 주셔서 커피를 내리며 팬들과 소통하는 아늑한 공간으로 운영하게 됐다”고 전한 바 있다. 비록 정해진 영업시간 없이 휴식기에만 유동적으로 문을 여는 방식이지만 팬들에게 소소한 즐거움을 주는 따뜻한 소통 공간이다.

사진=MBC ‘전지적 참견 시점’
사진=MBC ‘전지적 참견 시점’


한편 이연과 박소담이 호흡을 맞춘 영화 ‘경주기행’은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 잃은 슬픔을 안고, 8년의 긴 기다림 끝에 복수를 위해 떠나는 네 모녀의 이야기를 담은 강렬한 가족 복수극이다. 영화는 8월 26일 개봉이다.

강경민 기자
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