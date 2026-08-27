기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’

입력 :2026-08-27 01:43:35
수정 :2026-08-27 01:43:35
지드래곤과 권다미 김민준 부부. SNS 캡처
지드래곤과 권다미 김민준 부부. SNS 캡처


그룹 빅뱅 멤버 지드래곤(본명 권지용)의 조카 이든 군의 콘서트 목격담이 화제다.

최근 배우 김민준과 지드래곤의 누나인 패션사업가 권다미 부부는 아들 이든군과 함께 고양종합운동장에서 열린 빅뱅 월드투어 콘서트를 관람했다.

김민준은 지난 23일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “Tiny Bang”이라는 글과 함께 콘서트 현장에서 촬영한 이든군의 사진을 올렸다.

이후 팬들이 촬영한 현장 영상이 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 확산하면서 이든군의 모습에 관심이 쏠렸다.

영상 속 이든군은 엄마 권다미, 아빠 김민준과 함께 공연을 관람하고 있다.

특히 삼촌 지드래곤을 쏙 빼닮은 외모가 시선을 사로잡았다.

권다미 김민준 부부와 아들 이든군. SNS 영상 캡처
권다미 김민준 부부와 아들 이든군. SNS 영상 캡처


누리꾼들은 “지드래곤이랑 똑같이 생겼다”, “엄마, 아빠보다 삼촌이랑 많이 닮았다”, “삼촌이랑 조카가 이렇게 닮을 수 있나”, “지드래곤 어릴 때 같다” 등의 반응을 보였다.

빅뱅은 지난 21일부터 23일까지 3일간 고양종합운동장에서 2026-2027 월드투어의 서울 공연을 성공적으로 마쳤다.

이들은 앞으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아를 포함한 전 세계 19개 도시에서 총 33차례의 공연을 펼칠 계획이다.

한편 김민준 권다미 부부는 2022년 아들 이든 군을 품에 안았다. 권다미는 현재 둘째를 임신 중이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이든군이 가장 닮았다고 언급된 가족 구성원은?
인기기사
우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신
전도연, ‘독보적 아우라’
튜이드 서연, ‘언니 지효 닮았죠?’
“4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

“4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우
‘이혼 3번’ 女배우, 동료 男배우와 재혼설에…“남녀 사이” 입 열었다

‘이혼 3번’ 女배우, 동료 男배우와 재혼설에…“남녀 사이” 입 열었다
‘비행기 민폐’ 논란 박수홍, 당시 어땠나…현장 영상 보니

‘비행기 민폐’ 논란 박수홍, 당시 어땠나…현장 영상 보니
지상파 출연 유명 의사, 용산역서 女 몰래 찍다 현행범 체포

지상파 출연 유명 의사, 용산역서 女 몰래 찍다 현행범 체포
‘내리겠다’더니 ‘다시 타겠다’ 번복…박수홍 “미숙한 판단” 비행기 지연 사과

‘내리겠다’더니 ‘다시 타겠다’ 번복…박수홍 “미숙한 판단” 비행기 지연 사과
中유학생 살인 용의자, 범행 직후 여장한 채 돌아다녔다…화장실서 옷 갈아입고 귀가

中유학생 살인 용의자, 범행 직후 여장한 채 돌아다녔다…화장실서 옷 갈아입고 귀가
네팔 홍수로 19명 사망·여행객 384명 실종…한국인 9명 연락두절·10명 고립

네팔 홍수로 19명 사망·여행객 384명 실종…한국인 9명 연락두절·10명 고립
“이봐~미국인 꼬마”가 “우리 딸” 됐다…한국서 인정받은 ‘최초의 외국인 해녀’

“이봐~미국인 꼬마”가 “우리 딸” 됐다…한국서 인정받은 ‘최초의 외국인 해녀’
“열 39.4도까지는 견뎌라” 유명 한의사 발언에 ‘발칵’…“사람잡는다” 의사들 비판

“열 39.4도까지는 견뎌라” 유명 한의사 발언에 ‘발칵’…“사람잡는다” 의사들 비판
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

    ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

  2. “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

    “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

  3. 전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

    전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

  4. 우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

    우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

  5. 이재용, ‘8년간 우울증 약 복용’ 고백…“살아있는 지옥 봤다”

    이재용, ‘8년간 우울증 약 복용’ 고백…“살아있는 지옥 봤다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파