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“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디

입력 :2026-08-27 09:18:15
수정 :2026-08-27 09:18:15
배우 윤은혜(왼쪽)가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다. 윤은혜 인스타그램 캡처
배우 윤은혜(왼쪽)가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다. 윤은혜 인스타그램 캡처


배우 윤은혜가 최근 불거진 ‘민폐 하객룩’ 논란에 대해 직접 해명했다.

윤은혜는 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘절친 결혼식 하객룩 윤은혜 갑론을박, 튄다 vs 억까(억지로 까다)다’라는 내용이 담긴 자신의 민폐 하객룩 논란을 다룬 게시물을 공유했다.

윤은혜는 그러면서 “3일 동안 정해진 드레스코드가 있었다”라고 설명했다.

앞서 윤은혜는 지난 24일 자신의 SNS에 배우 아덴 조 결혼식에 참석한 사진을 올렸다가 때아닌 민폐 하객 논란에 휘말렸다. 그는 허벅지가 살짝 드러난 검은 슬립 드레스를 입고 있었다.

논란이 이어지자 윤은혜는 직접 해명하며 진화에 나선 것으로 보인다.

한편 아덴 조는 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주인공 ‘루미’ 목소리 연기를 한 배우다. 지난 6월 이탈리아에서 정형외과 의사인 비연예인 남성과 결혼했다.

온라인뉴스부
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