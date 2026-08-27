기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

웬디, 얼마나 말라 보이길래…“기괴하다” 반응까지 나온 무대

입력 :2026-08-27 09:41:41
수정 :2026-08-27 09:41:41
사진=유튜브 영상 캡처
사진=유튜브 영상 캡처


그룹 ‘레드벨벳’ 멤버 웬디의 최근 마른 체형이 부각된 무대 직캠 영상과 스타일링을 두고 온라인상에서 갑론을박이 벌어져 팬들의 안타까움을 사고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 웬디가 블랙 레이스 상의에 밀착 팬츠를 매치한 채 무대를 소화하는 모습이 담긴 사진과 영상들이 빠르게 확산됐다. 해당 사진과 영상 속에서 그는 슬림한 상체 라인과 대비되는 하체 스타일링으로 시선을 집중시켰다. 이를 두고 누리꾼들은 의상 안의 골반 패드 착용 여부를 추측하기도 했다.

하지만 일부 누리꾼들은 “너무 말라서 보기 안 좋다”는 걱정을 넘어 “기괴하다”, “과학실 해골이 움직인다” 등 그의 외모와 마른 체형을 비하하는 표현으로 눈살을 찌푸리게 했다.

이에 대해 다수의 팬들은 “사진이나 무대 각도, 의상 재단에 따라 다르게 보일 수 있는 부분인데 과도한 외모 비하는 지나치다”, “개인의 체형을 두고 악의적인 평가를 하는 것은 명백한 선 넘기”라며 강하게 비판했다.

사진=유튜브 영상 캡처
사진=유튜브 영상 캡처


반면 일각에서는 그의 건강을 걱정하는 목소리를 내기도 했다. 평소 성실하게 자기 관리를 해온 그이지만 워낙 슬림한 체형이 부각되다 보니 “혹시 어디 아픈 것은 아니냐”, “건강을 잘 챙겼으면 좋겠다” 등 진심 어린 우려를 표하는 반응도 이어졌다.

한편 웬디는 2014년 그룹 ‘레드벨벳’으로 데뷔했다. 그는 가수 활동과 더불어 현재 SBS 파워FM ‘웬디의 영스트리트’를 통해 청취자들과 만나고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
웬디의 체형 논란에 대한 팬들의 반응은?
인기기사
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신
전도연, ‘독보적 아우라’
‘이혼 3번’ 女배우, 동료 男배우와 재혼설에…“남녀 사이” 입 열었다

‘이혼 3번’ 女배우, 동료 男배우와 재혼설에…“남녀 사이” 입 열었다
“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’

“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’
용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”

용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”
차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연

차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연
네팔 홍수로 19명 사망·여행객 384명 실종…한국인 9명 연락두절·10명 고립

네팔 홍수로 19명 사망·여행객 384명 실종…한국인 9명 연락두절·10명 고립
“30년간 비행했다가 유방암 걸려”…女승무원 ‘직업병’ 인정받았다

“30년간 비행했다가 유방암 걸려”…女승무원 ‘직업병’ 인정받았다
“내릴게요”→“다시 탈게요” 박수홍, 문제없나…대한항공 규정 살펴보니

“내릴게요”→“다시 탈게요” 박수홍, 문제없나…대한항공 규정 살펴보니
“반려견이 1억 기부”…‘아너 소사이어티’ 회원됐다

“반려견이 1억 기부”…‘아너 소사이어티’ 회원됐다
김재중, 日 도쿄 대저택 최초 공개…‘재산 1조설’ 다시 나오나

김재중, 日 도쿄 대저택 최초 공개…‘재산 1조설’ 다시 나오나
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

    ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

  2. “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

    “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

  3. 전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

    전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

  4. 우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

    우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

  5. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현
할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

할리우드 핫스타들의 레드카펫 패션

영화배우, 가수, 인플루언서 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리힐스에 위치한 포시즌스 호텔에서 열린 버라이어티의 ‘파