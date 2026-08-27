기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박위 “인생 꿀이다”…과거 KTX 영상 발언 수면 위로 [스타이슈ON]

입력 :2026-08-27 17:01:58
수정 :2026-08-27 17:01:58
사진=박위 인스타그램 캡처
사진=박위 인스타그램 캡처


유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 장면을 담은 CCTV 영상 공개로 논란에 휩싸인 가운데, 과거 올렸던 관련 콘텐츠까지 다시 도마 위에 오르며 대중의 쓴소리가 이어지고 있다.

지난 21일 박위는 자신의 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 지난 14일 KTX 열차에서 휠체어를 이용해 하차하던 중 바닥으로 심하게 고꾸라지는 낙상 사고를 겪은 사실을 직접 알렸다. 이와 함께 공개된 CCTV 영상 속에서 그는 경사로를 통과하던 중 휠체어 뒷바퀴가 이를 고정하려던 사회복무요원의 발에 걸려 앞으로 튕겨 나가는 낙상 사고를 겪었다.

사고 직후 현장에서 곧바로 사과를 받았음에도 불구하고 사회복무요원의 모습이 담긴 사고 현장 CCTV 영상을 그대로 대중에게 공개해 논란이 됐다. 이를 두고 일각에서는 일반인 근무자를 상대로 한 ‘저격’이자 자칫 지나친 ‘마녀사냥’으로 이어질 수 있는 경솔한 행동이었다는 강한 비판이 쏟아졌다.

사진=박위 인스타그램 캡처
사진=박위 인스타그램 캡처


이 같은 논란이 커지자 과거 공개했던 KTX 관련 콘텐츠까지 뒤늦게 수면 위로 떠올랐다. 당시 그는 “하반신 마비인 사람이 KTX타는법!? 인생은 꿀이다”라는 문구와 함께 “당신이 모르는 휠체어 타고 KTX 타는 법”, “일행, 직원의 도움이 있으면 더욱 편함”이라는 자막이 담긴 영상을 업로드한 바 있다.

이를 본 누리꾼들은 “저렇게 여러 사람의 도움받았으면서 태도가 아쉽다”, “도와주려던 사람에게 화를 내야만 했나” 등 실망 섞인 반응을 쏟아냈다.

비판 여론이 거세지자 박위는 논란이 된 영상 공개 하루 만인 지난 22일 채널 커뮤니티 게시판을 통해 “오늘 올린 영상으로 인해 많은 분께 실망감을 줘 죄송하다”며 고개를 숙였다.

사진=유튜브 ‘위라클’ 캡처
사진=유튜브 ‘위라클’ 캡처


그는 자신을 돕던 근무자가 정중히 사과했던 순간을 깊이 헤아리지 못했다며 “저를 더 잘 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 부정적으로만 생각했다”고 자신의 경솔함을 인정하고 사과했다. 현재 논란을 빚었던 해당 영상은 채널에서 삭제된 상태다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박위의 KTX 낙상 사고의 주요 원인은 무엇인가?
인기기사
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신
박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백
“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’

“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’
“형수가 불륜해 낳은 아이가 세상 떠난 형 재산 상속받을 위기입니다”

“형수가 불륜해 낳은 아이가 세상 떠난 형 재산 상속받을 위기입니다”
용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”

용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”
‘요요설’ 방시혁, 급격히 살 빠진 근황…“코도 작아진 듯”

‘요요설’ 방시혁, 급격히 살 빠진 근황…“코도 작아진 듯”
“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디

“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디
딸 장윤정 이름 팔아 ‘투자 사기’…법정서 눈물 흘리며 한 말

딸 장윤정 이름 팔아 ‘투자 사기’…법정서 눈물 흘리며 한 말
황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연

차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

    ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

  2. “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

    “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

  3. 전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

    전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

  4. 우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

    우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

  5. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현