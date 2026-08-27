기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박보검·김유정, ‘구르미’ 10주년…꿀 떨어지는 화보

입력 :2026-08-27 17:26:04
수정 :2026-08-27 17:26:04
사진=엘르코리아
사진=엘르코리아


배우 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 큰 사랑을 받았던 드라마 ‘구르미 그린 달빛’ 방영 10주년을 맞아 한자리에 모였다.

지난 27일 패션 매거진 엘르에 따르면, 다섯 명의 주역들은 작품 방영 10주년을 기념하는 9월 스페셜 커버 화보 촬영을 위해 고즈넉한 한옥을 배경으로 고운 한복을 차려입고 카메라 앞에 섰다. 지난 2016년 방영 이후 10년 만에 모인 주역들의 화보는 공개 전부터 대중의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 박보검은 “다들 처음 만난 모습 그대로다. 다시 한복을 입고 지금의 모습을 남길 수 있게 돼 정말 기쁘다. 심지어 날씨까지 당시 촬영하던 때와 비슷하다. 그때도 모이기만 하면 다들 웃음이 끊이지 않았다”며 남다른 감회를 밝혔다. 이어 동료들을 향해 “덕분에 내 청춘이, 우리 청춘이 아름답게 빛날 수 있었어. 우리 모두 달빛처럼 언제나 밝게 빛나기를”이라는 애정 어린 메시지를 전했다.

사진=엘르코리아
사진=엘르코리아


김유정은 지난 10년 동안 자신에게 생긴 변화에 대해 “온전한 힘이 생겼다. 어려운 상황이 찾아와도 좀 더 적극적으로 마주할 용기, 기꺼이 앞으로 나아갈 수 있는 용기가 생겼다”고 말했다. 이어 과거의 자신에게 해주고 싶은 말로 “엄마께서 ‘견디다 보면 그 자리에’라는 말씀을 해준 적 있다. ‘견딘다’는 건 꼭 힘든 시간을 버틴다는 의미만은 아니다. 즐거울 때도, 힘들 때도 해야 할 일을 하며 자신의 시간을 계속 살아가는 것. 너무 멀리 내다보며 조급해하지 않아도 된다는 말을 그때의 우리에게 해주고 싶다”고 전했다.

채수빈 역시 10년 전 자신에게 “잘하고 있고, 잘할 거고, 잘 살아. 늘 큰 걱정 없이 열심히 해온 것 같지만 돌아보면 늘 전전긍긍했던 것 같다. 지나고 나면 아무것도 아니니 그저 잘 해내고 있다고 나 자신에게 말해주고 싶다”며 따뜻한 격려를 건넸다.

사진=엘르코리아
사진=엘르코리아


진영은 오랜 세월 돈독한 인연을 이어온 동료들을 향해 “오래오래 가자. 처음에는 일로 만난 사이였지만 10년 동안 서로 연락하고, 각자의 것을 공유하고, 응원하면서 관계를 이어가는 게 쉬운 일은 아니다. 우리가 그걸 끝내 해냈다는 게 행복하다”며 끈끈한 우정을 자랑했다.

최근 군에 입대한 곽동연은 “2028년 초까지는 내가 나라를 든든히 지키고 있을 테니까 걱정하지 말고 각자의 꿈을 마음껏 펼치라고 말하고 싶다”며 입대 전 인사를 전했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
구르미 그린 달빛 주역들이 재회한 이유는?
인기기사
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신
박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백
“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’

“삼촌 똑 닮은 얼굴” 지드래곤 조카, 빅뱅 콘서트 포착 사진에 ‘깜짝’
“형수가 불륜해 낳은 아이가 세상 떠난 형 재산 상속받을 위기입니다”

“형수가 불륜해 낳은 아이가 세상 떠난 형 재산 상속받을 위기입니다”
‘요요설’ 방시혁, 급격히 살 빠진 근황…“코도 작아진 듯”

‘요요설’ 방시혁, 급격히 살 빠진 근황…“코도 작아진 듯”
황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디

“너무 튀는 거 아니냐”… 윤은혜 ‘민폐 하객’ 논란에 한마디
용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”

용인 어린이집서 2살 남아, 창밖으로 5m 추락…“환기하려 창문 열어”
딸 장윤정 이름 팔아 ‘투자 사기’…법정서 눈물 흘리며 한 말

딸 장윤정 이름 팔아 ‘투자 사기’…법정서 눈물 흘리며 한 말
차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연

차 전체 뒤덮은 女 ‘입술 자국’ 경악…8만원 벌금 낸 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

    ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

  2. “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

    “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

  3. 전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

    전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

  4. 우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

    우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

  5. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현