“이세돌 9단 맞아?”…야구장 맥주보이 된 근황 ‘포착’

티빙 방송 캡처

27일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 전 프로바둑기사 이세돌 9단이 시구하고 있다. 2026.8.27 연합뉴스

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바둑 인공지능(AI) 알파고를 상대로 공식전에서 유일한 승리를 거둔 이세돌 9단이 야구장에서 직접 관중들에게 맥주를 따라 주는 이색적인 모습을 선보였다.이세돌 9단은 지난 27일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL Bank KBO리그 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기에 시구자로 나섰다.LG 유니폼을 입고 마운드에 오른 이 9단은 힘찬 투구 폼으로 공을 던지며 경기 시작을 알렸다. 공은 스트라이크존을 벗어나 땅으로 향했지만 관중들은 큰 박수와 환호를 보냈다.시구를 마친 뒤에는 예상치 못한 모습으로 다시 관중 앞에 등장했다. 맥주통을 등에 멘 이른바 ‘맥주 보이’로 변신해 관중석을 돌며 팬들에게 직접 맥주를 따라 준 것이다.이 9단은 환한 표정으로 맥주를 건넸고, 팬들은 함께 사진을 찍으며 특별한 추억을 남겼다.이 9단은 국내외 대회에서 50차례 우승하고 32연승 기록을 세운 한국 바둑계의 대표적인 기사다. 특히 2016년 구글 딥마인드의 바둑 인공지능 알파고와 벌인 5번기에서 4국을 승리하며 세계적인 주목을 받았다.당시 이 9단이 둔 78수는 알파고의 허를 찌른 결정적인 수로 평가받으며 ‘신의 한 수’로 불렸다. 이 9단은 알파고와 공식 대국을 벌여 승리한 유일한 인간 기사로 남아 있다.은퇴 후 다양한 활동을 이어 가고 있는 이 9단은 이날 시구에 이어 직접 맥주까지 따라 주며 팬들에게 색다른 모습을 보여 줬다.온라인뉴스부