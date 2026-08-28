박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처

배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처

소녀시대 수영(최수영), 배우 정경호. 사람엔터테인먼트·매니지먼트 오름 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 박정수가 PD에게 신발을 벗어 든 이유는? 정경호와 결혼하겠다는 발언 양평 복합문화공간 비판

배우 박정수가 정경호의 결혼 이야기에 발끈하는 모습으로 웃음을 자아냈다.지난 26일 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에는 ‘세트당 200만원? 박정수 사모님 룩의 세계 옛날 드라마 속 그 옷…박정수가 다시 입어봤습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 경기도 양평을 찾은 박정수가 과거 드라마에서 입었던 의상을 다시 입어보는 모습이 담겼다.이날 박정수는 양평의 한 복합문화공간을 방문했다. 넓게 펼쳐진 잔디밭을 본 PD가 “너무 예쁜데요”라고 감탄하자 박정수는 “이런 데 안 와 봤니?”라고 물었다.이어 박정수는 PD에게 “그럼 너 여기서 결혼식 할래?”라며 “내가 결혼식 하라고 얘기해 줄게”라고 말했다.그러자 PD가 “정경호 오빠랑 (결혼할래요)”라고 답했다. 이를 들은 박정수는 갑자기 신고 있던 신발을 벗어 들고 “신발 한 번 날릴까요?”라고 분노하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.영상에는 이 장면과 함께 ‘어디 감히’, ‘시월드 체험판’이라는 자막이 등장해 재미를 더했다.박정수는 2001년부터 정경호의 아버지인 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어 오고 있다. 정경호 역시 박정수를 어머니처럼 따르는 것으로 알려져 있다.한편 정경호는 14년간 공개 열애를 이어 온 소녀시대 출신 배우 최수영과 지난 6월 결별을 공식화했다.두 사람은 2012년 연인으로 발전한 뒤 2014년 열애 사실을 인정하며 연예계 대표 장수 커플로 불렸다. 그러나 약 14년 만에 연인 관계를 정리하고 동료로 돌아갔다.온라인뉴스부