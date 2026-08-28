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박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

입력 :2026-08-28 10:41:33
수정 :2026-08-28 10:41:33
배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처
배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처


배우 박정수가 정경호의 결혼 이야기에 발끈하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’에는 ‘세트당 200만원? 박정수 사모님 룩의 세계 옛날 드라마 속 그 옷…박정수가 다시 입어봤습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 경기도 양평을 찾은 박정수가 과거 드라마에서 입었던 의상을 다시 입어보는 모습이 담겼다.

이날 박정수는 양평의 한 복합문화공간을 방문했다. 넓게 펼쳐진 잔디밭을 본 PD가 “너무 예쁜데요”라고 감탄하자 박정수는 “이런 데 안 와 봤니?”라고 물었다.

이어 박정수는 PD에게 “그럼 너 여기서 결혼식 할래?”라며 “내가 결혼식 하라고 얘기해 줄게”라고 말했다.

그러자 PD가 “정경호 오빠랑 (결혼할래요)”라고 답했다. 이를 들은 박정수는 갑자기 신고 있던 신발을 벗어 들고 “신발 한 번 날릴까요?”라고 분노하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

영상에는 이 장면과 함께 ‘어디 감히’, ‘시월드 체험판’이라는 자막이 등장해 재미를 더했다.

배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처
배우 박정수. 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처


박정수는 2001년부터 정경호의 아버지인 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어 오고 있다. 정경호 역시 박정수를 어머니처럼 따르는 것으로 알려져 있다.

한편 정경호는 14년간 공개 열애를 이어 온 소녀시대 출신 배우 최수영과 지난 6월 결별을 공식화했다.

두 사람은 2012년 연인으로 발전한 뒤 2014년 열애 사실을 인정하며 연예계 대표 장수 커플로 불렸다. 그러나 약 14년 만에 연인 관계를 정리하고 동료로 돌아갔다.

소녀시대 수영(최수영), 배우 정경호. 사람엔터테인먼트·매니지먼트 오름 제공
소녀시대 수영(최수영), 배우 정경호. 사람엔터테인먼트·매니지먼트 오름 제공


온라인뉴스부
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