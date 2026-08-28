“하루에 3억 넘게 벌었다”는 개그맨…인기 이 정도였다고?

사진=KBS ‘개그콘서트’ 캡처

사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

사진=KBS ‘아침마당’ 캡처

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개그맨 심현섭이 과거 전성기 시절 하루에만 3억 원이 넘는 엄청난 수입을 올렸던 사실을 공개했다.심현섭은 지난 28일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 ‘아침마당’에 출연해 과거 왕성하게 활동하던 시절의 에피소드를 풀어냈다.이날 방송에서 그는 “하루에 제일 많이 벌었던 돈에 관해 기사화된 적이 있다. 장모님이 들으시면 안 좋을 것 같다. 얼마 전에 장모님께서 ‘자네 진짜 아무것도 없나’라고 하셨다”며 재치 있는 입담으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.그는 “하루에 일정 17개를 소화해 3억 2000만 원을 번 적이 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.앞서 다른 방송에서 구체적인 스케줄에 대해 언급하기도 했다. 당시 그는 하루 동안 한 스튜디오에서 4개의 라디오 광고 CM 녹화를 소화하며 광고당 1억 원의 출연료를 받았고, 기업 체육대회 현장에서 단 1분 동안 유행어를 선보이고 선입금으로 2500만 원을 받았다고 밝혔다. 여기에 밤업소 스케줄 4개를 연달아 소화하며 살인적인 일정으로 하루에 무려 3억 2000만 원을 벌었다.그렇게 엄청난 수입을 거두었음에도 불구하고 그 돈이 모두 어디로 갔냐는 질문을 받자, 심현섭은 “어머니한테 전화 좀 하겠다”며 답변을 피해 다시 한번 큰 웃음을 안겼다.이를 듣던 이용식은 “가족을 케어하고 어머니 병간호도 오랫동안 하는 모습을 봤다”며 가족에게 헌신했던 그의 지난날을 증언했다. 실제로 심현섭은 과거 무려 12년 동안 어머니의 병간호를 도맡아 하느라 자신의 방송 활동과 연애까지 포기해야 했다고 털어놓아 안타까움을 자아낸 바 있다.이후 심현섭은 종합편성채널 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 인연을 맺은 11세 연하의 아내 정영림과 지난해 7월 결혼식을 올리고 인생 2막을 열었다.강경민 기자