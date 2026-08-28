기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최화정, 60대에도 선명한 복근…‘근력 운동’ 루틴 공개 [셀럽 건강]

입력 :2026-08-28 14:44:50
수정 :2026-08-28 14:44:50
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


방송인 최화정이 60대의 나이가 믿기지 않는 군살 없는 몸매를 만든 운동 루틴을 공개했다.

지난 27일 최화정의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 “감자 하나로 복근 만든 66세 최화정 비밀 레시피”라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상에서 주방에서 요리하는 최화정의 모습을 본 제작진은 “저번에 브이로그에서 선배가 운동에 빠졌다고 하지 않았나. 팔에 군살이 없어졌다”며 감탄을 표했다.

앞서 꾸준히 퍼스널 트레이닝(PT)을 받고 있다고 밝혔던 그는 “탄탄해 보여? 근데 팔 살 빼기가 엄청 힘들더라고”라며 남다른 노력이 담긴 몸매를 자랑했다. 이어 거실로 자리를 옮겨 직접 평소 즐겨 하는 실내 근력 운동 루틴을 소개했다.

사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


먼저 그는 5kg 케틀벨을 들고 와 케틀벨 스윙과 케틀벨 스쿼트 시범을 보였다. 케틀벨을 든 상태에서 허리를 굽혔다 펴는 동작을 하며 팔을 스윙해 주는 ‘케틀벨 스윙’ 동작은 엉덩이와 허벅지 뒤쪽 근육을 비롯해 코어와 상체를 동시에 단련하는 전신 운동이다. 또한 케틀벨을 들고 하는 스쿼트 동작은 하체의 대근육을 집중적으로 자극해 근력을 강화하고 기초 대사량을 높여 준다.

그는 “요즘 매일 하는 루틴”이라며 초기에는 더 낮은 무게로 운동을 수행했음을 언급하며 자신에게 맞는 무게로 무리가 가지 않는 선에서 운동을 수행할 것을 당부했다.

사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처


최화정은 케틀벨을 이용한 운동을 선보인 뒤 덤벨을 사용해 견갑골에 자극을 주는 팔 운동을 소개했다. 그는 발을 어깨 너비로 벌린 후 바른 자세로 서서 팔꿈치를 옆구리에 단단히 고정한 상태에서 덤벨을 든 양손을 바깥쪽으로 벌렸다 좁혔다 하는 ‘덤벨 익스터널 로테이션’ 동작을 수행했다. 이어 팔을 머리 뒤쪽으로 굽혀 덤벨을 잡은 뒤 팔꿈치를 축으로 덤벨을 올렸다 내렸다 하는 ‘덤벨 오버헤드 트라이셉스 익스텐션’으로 삼두 운동을 했다.

이러한 근력 운동의 결과로 최화정이 운동을 위해 팔을 들어 올리자 선명한 복근이 드러났다. 이에 놀란 PD는 “복근 나와”라며 감탄하며 최화정의 자기 관리를 위한 노력을 극찬했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최화정이 꾸준히 받고 있다고 밝힌 운동은?
인기기사
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
우주소녀 다영, 금발+11자 복근 ‘핫걸’ 변신
“고1인데 초경 안해”…병원 찾은 여고생, 몸속에 ‘고환 2개’ 있었다

“고1인데 초경 안해”…병원 찾은 여고생, 몸속에 ‘고환 2개’ 있었다
고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격
“이세돌 9단 맞아?”…야구장 맥주보이 된 근황 ‘포착’

“이세돌 9단 맞아?”…야구장 맥주보이 된 근황 ‘포착’
고소해서 맛있는데 “반숙란 먹다 죽을 수도” 발칵…비상 경고 내린 이유

고소해서 맛있는데 “반숙란 먹다 죽을 수도” 발칵…비상 경고 내린 이유
“홍수 희생자 시신서 금 귀걸이 ‘쏙’ 빼냈다”…네팔 경찰, 분노의 추적

“홍수 희생자 시신서 금 귀걸이 ‘쏙’ 빼냈다”…네팔 경찰, 분노의 추적
박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”
‘왕사남’ 박시영 “건달 父에 칼 맞아 손가락 절단” 고백

‘왕사남’ 박시영 “건달 父에 칼 맞아 손가락 절단” 고백
“축의금, 실수로 200만원 보냈습니다” 뒤늦게 안 남성…뜻밖의 ‘훈훈’ 결말

“축의금, 실수로 200만원 보냈습니다” 뒤늦게 안 남성…뜻밖의 ‘훈훈’ 결말
“카페서 냄새 나는 기저귀를…비위 상해 음식도 못 먹어”

“카페서 냄새 나는 기저귀를…비위 상해 음식도 못 먹어”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

    ‘미코 진’ 우지원 딸, 16살 때 사진 보니…성형? vs 살 빠진 것

  2. “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

    “과감한 선택”…장윤주, 노브라 차림으로 거리 활보

  3. 전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

    전현무, 나체 상태로 도둑 마주쳤다…피해 액수가 무려

  4. 박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

    박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

  5. 우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래

    우지원 딸 우서윤, ‘미스코리아 진’ 됐다…얼마나 예쁘길래
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현