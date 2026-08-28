고아라, ‘여전히 예쁨’…편안한 차림으로 근황 공개 [SNS★샷]

사진=고아라 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 고아라가 인스타그램에 사진을 게재한 날짜는? 26일 27일

배우 고아라가 평범한 일상 속에서도 독보적인 미모를 자랑했다.지난 27일 고아라는 자신의 인스타그램에 특별한 코멘트 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 캐주얼한 오버핏 반팔 후드 티셔츠에 반바지를 입고 꾸밈없는 수수한 모습으로 포즈를 취하고 있다. 화려하게 꾸미지 않았어도 눈에 띄는 또렷한 이목구비와 투명하게 빛나는 피부가 시선을 사로잡는다. 여기에 웨이브 헤어를 한쪽으로 땋은 스타일링으로 사랑스러움을 더했다.특히 올해 36세라는 나이가 믿기지 않을 만큼 풋풋하고 청순한 동안 미모는 감탄을 자아내기에 충분했다.한편 고아라는 2003년 KBS 2TV 청소년 드라마 ‘반올림’을 통해 데뷔했다. 이후 2013년 드라마 ‘응답하라 1994’에서 성나정 역을 맡아 큰 인기를 끈 그는 드라마 ‘화랑’, ‘미스 함무라비’, 영화 ‘귀공자’ 등에서 열연했다.지난해에는 티빙 오리지널 사극 로맨스 드라마 ‘춘화연애담’에 출연했다.강경민 기자