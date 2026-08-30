기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말

입력 :2026-08-30 22:49:58
수정 :2026-08-30 22:49:58
배우 최현욱이 30일 자신의 SNS를 통해 팬들과 라이브 방송으로 소통했다. 최현욱 라이브 방송 캡처
배우 최현욱이 30일 자신의 SNS를 통해 팬들과 라이브 방송으로 소통했다. 최현욱 라이브 방송 캡처


배우 최현욱이 이른 아침에 만취한 상태로 라이브 방송을 진행해 논란이 되고 있다.

최현욱은 30일 오전 자신의 인스타그램 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다.

해당 영상에서 안경을 쓰고 편안한 모습으로 나타난 최현욱은 다소 취한 듯한 목소리로 팬들과 소통했다.

이 가운데 해외 팬들의 댓글이 이어지자, “외국인들이 많은 것 같은데 어쨌든 알아서 번역하겠지만 대한민국 사람에게 잘해야 한다”고 말했다.

이어 자기 얼굴을 보며 “너무 못생겼다 지금. 돼지라서 그렇다”고 말하기도 했다.

취중 방송을 걱정하는 팬들의 우려에 최현욱은 “한국인들은 지금 잘 거다”라며 “오전 7시대라, 지금 깨어 있는 사람이 없다. 저는 취했다”라며 술을 마셨다.

그러면서 “이 시간이라 말리는 사람도 없고 너무 행복하다”라며 웃었다.

최현욱은 앞서도 사생활로 인해 몇 차례 구설에 휘말린 바 있다.

배우 최현욱과 그가 등장한 동영상. 커뮤니티 사이트 캡처
배우 최현욱과 그가 등장한 동영상. 커뮤니티 사이트 캡처


지난 2023년에는 서울 압구정 로데오거리에서 흡연을 하던 중, 담배꽁초를 본인이 기대고 있던 차량 옆 길바닥에 자연스럽게 무단 투기하는 목격담 영상이 확산돼 거센 비판을 받았다.

2024년에는 개인 SNS에 베어브릭 소품 인증샷을 올렸다가 소품 표면에 속옷조차 입지 않은 최현욱의 전라 실루엣이 고스란히 반사돼 노출되는 대형 사고를 쳤다.

이를 인지한 최현욱은 재빨리 해당 사진을 삭제했지만, 이미 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 일파만파 퍼져 나갔다.

한편 최현욱은 드라마 ‘스물다섯 스물하나’ ‘약한영웅 클래스1’ ‘반짝이는 워터멜론’ ‘맨 끝줄 소년’ 등에 출연하며 인기를 얻었다.

장재현 감독의 신작이자 유아인의 복귀작인 영화 ‘뱀피르’에 출연한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최현욱이 만취 상태로 라이브 방송을 진행한 시간대는?
인기기사
혜리 ‘햇빛이 눈부셔’
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
카리나 ‘앞머리 잘랐어요’
박미선, 암 투병 후 이봉원과 달라진 관계 고백

박미선, 암 투병 후 이봉원과 달라진 관계 고백
“턱뼈 깎고 안면거상까지”…6가지 성형수술 한꺼번에 받은 50대女 사망

“턱뼈 깎고 안면거상까지”…6가지 성형수술 한꺼번에 받은 50대女 사망
‘55세’ 이서진 “50살 넘어서 수영복 입으면 구속” 충격 발언…무슨 일?

‘55세’ 이서진 “50살 넘어서 수영복 입으면 구속” 충격 발언…무슨 일?
“대낮에 납치돼 성폭행당했다” 신고한 女 알고 보니 ‘자작극’…이유 보니

“대낮에 납치돼 성폭행당했다” 신고한 女 알고 보니 ‘자작극’…이유 보니
여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백

여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백
‘성폭행범 꼬리표’ 고영욱, 억울함 호소 “혐의없음인데 기자들이…판결엔 간음만”

‘성폭행범 꼬리표’ 고영욱, 억울함 호소 “혐의없음인데 기자들이…판결엔 간음만”
타블로 “멤버 중에 소시오패스 있어”… 충격 고백 무슨 일?

타블로 “멤버 중에 소시오패스 있어”… 충격 고백 무슨 일?
“손주 보여다오”…매일 영상통화 거는 시아버지, 차단 경고에 “1분이 어렵냐”

“손주 보여다오”…매일 영상통화 거는 시아버지, 차단 경고에 “1분이 어렵냐”
기혼 女정치인, 유력 시장과 ‘입맞춤’ CCTV 직접 폭로했다

기혼 女정치인, 유력 시장과 ‘입맞춤’ CCTV 직접 폭로했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

    박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

  2. 박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

    박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

  3. 고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

    고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

  4. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

  5. 황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

    황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현