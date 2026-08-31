장원영, 22번째 생일 맞은 ‘럭키비키 공주님’ [SNS★샷]

사진=장원영 인스타그램 캡처

사진=장원영 인스타그램 캡처

사진=장원영 인스타그램 캡처

사진=장원영 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 장원영이 맞은 생일은 몇 번째인가요? 21번째 22번째

그룹 ‘아이브’의 장원영이 22번째 생일을 맞아 행복 가득한 근황을 공개했다.장원영은 31일 자신의 소셜미디어(SNS)에 생일 축하 꽃다발과 케이크 등을 들고 촬영한 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 어린 시절 자신의 귀여운 사진을 중심에 둔 특별한 케이크를 시작으로 파티 현장과 케이크, 선물 등을 인증한 사진 등을 게재하며 생일을 기록했다.그는 시크한 블랙 민소매 의상에 우아한 긴 웨이브 헤어스타일을 늘어뜨리고 시크한 매력을 선보이는가 하면, 오프숄더 디자인의 화이트 원피스로 청순하고 사랑스러운 분위기를 한껏 발산하기도 했다.이날 그는 톱스타다운 인기를 입증하듯 전속 모델로 활약하고 있는 여러 브랜드가 보낸 각양각색의 생일 선물들도 눈길을 끌었다. 브랜드들은 각 브랜드의 고유한 색깔과 콘셉트를 살린 맞춤형 케이크와 화려한 꽃, 대형 풍선 등을 준비해 장원영의 스물두 번째 생일을 축하했다.이와 함께 훈훈한 감동을 자아내는 순간도 공개됐다. 평소 남다른 가족 사랑으로 잘 알려진 그는 게시물 마지막에 직접 손글씨로 ‘Thanks to mommy’라고 적는 영상으로 어머니를 향한 감사함과 애틋한 마음을 전했다.한편 2004년 8월 31일 태어난 장원영은 이날 22번째 생일을 맞이했다.강경민 기자