기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

수지, 감성 브이로그 공개…멘트 하나 없는데 “얼굴만 봐도 재밌네”

입력 :2026-08-31 17:25:07
수정 :2026-08-31 17:25:07
사진=수지 유튜브 캡처
사진=수지 유튜브 캡처


가수 겸 배우 수지가 일본 도쿄에서의 소탈하고 여유로운 일상을 공개했다.

수지는 지난 31일 자신의 유튜브 채널에 ‘도쿄 사부작’이라는 제목의 브이로그 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에서 그는 화려한 메이크업과 의상이 아닌 꾸밈없는 모습으로 도쿄에서의 소소한 하루를 온전히 만끽했다.

숙소에서 자연스럽게 외출을 준비하고 직접 옷을 정리하는가 하면, 조용한 카페를 찾아 디저트와 커피를 즐기며 태블릿 화면을 바라보며 진지하게 작업에 몰두하기도 했다.

사진=수지 유튜브 캡처
사진=수지 유튜브 캡처


사진=수지 유튜브 캡처
사진=수지 유튜브 캡처


이어 도쿄의 한 공원 벤치에 자리를 잡고 지나가는 강아지들과 인사를 하며 여유롭게 시간을 보내는 모습으로 잔잔한 힐링을 선사했다. 민낯에 가까운 수수한 얼굴과 캐주얼한 차림에도 불구하고 감탄을 자아내는 독보적인 청초한 비주얼이 시선을 사로잡았다.

영상을 접한 팬들은 “8분 동안 말 한마디 안 하는데 이렇게 재밌다니”, “브이로그가 화보 같다”, “목소리 1도 안 나와도 수지가 서사다” 등 찬사를 아끼지 않았다.

사진=수지 유튜브 캡처
사진=수지 유튜브 캡처


한편, 그는 영상 설명란을 통해 “‘현혹’을 기다리며 사부작 사부작”, “‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’을 기다리며 사부작 사부작”, “요즘 방영하는 ‘안나’를 기다리며 사부작 사부작”이라는 자신의 출연작을 언급한 재치 있는 문구를 남기며 차기작과 방영작에 대한 남다른 애정과 기대감을 드러냈다.

영화 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’은 올해 연말 극장 개봉을 목표로 하고 있으며, 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘현혹’도 비슷한 시기에 공개를 앞둔 것으로 알려졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
수지가 유튜브에 올린 브이로그의 배경 장소는?
인기기사
‘미스인터콘티넨탈’ 수영복 퍼레이드
혜리 ‘햇빛이 눈부셔’
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백

여에스더♥홍혜걸 “33년 결혼 생활 동안 키스한 적 없어” 충격 고백
최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말

최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말
파트리샤 “조나단이 주먹으로 폭행…얼굴 비대칭됐다” 폭로

파트리샤 “조나단이 주먹으로 폭행…얼굴 비대칭됐다” 폭로
“자연미인이면 가치 올라가냐” 정연우, 성형 논란에 발끈하더니…“난 안했다”

“자연미인이면 가치 올라가냐” 정연우, 성형 논란에 발끈하더니…“난 안했다”
빠니보틀 “신혼여행 왔습니다”…♥여친 얼굴 ‘최초 공개’

빠니보틀 “신혼여행 왔습니다”…♥여친 얼굴 ‘최초 공개’
김지민도 안 하는데 “우욱”…김준호, 한 달째 입덧하는 이유

김지민도 안 하는데 “우욱”…김준호, 한 달째 입덧하는 이유
“보호자 없는 중증 장애인 밀쳐”…숨지게 한 20대 사회복지사 구속 송치

“보호자 없는 중증 장애인 밀쳐”…숨지게 한 20대 사회복지사 구속 송치
“허각 온대서 예약했는데 ‘쌍둥이’ 허공 등장”…실수일까 꼼수일까

“허각 온대서 예약했는데 ‘쌍둥이’ 허공 등장”…실수일까 꼼수일까
“최악의 여행지” 아프리카 홀로 간 女유튜버에게 몰려든 남성들

“최악의 여행지” 아프리카 홀로 간 女유튜버에게 몰려든 남성들
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

    박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

  2. 박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

    박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

  3. 고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

    고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

  4. “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

    “4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

  5. 황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

    황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현