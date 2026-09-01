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“가슴 커서 상의 안 잠겨” 오은영 콤플렉스 고백에 ‘화들짝’

입력 :2026-09-01 11:36:40
수정 :2026-09-01 11:36:40
정신건강의학과 전문의 오은영 박사. MBC ‘오은영 리포트-결혼지옥’
정신건강의학과 전문의 오은영 박사. MBC ‘오은영 리포트-결혼지옥’


정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 뜻밖의 콤플렉스를 고백해 집단 반발을 일으켰다.

8월 31일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-결혼지옥’에서는 결혼 42년 차 62세 남편과 58세 아내 ‘가면 부부’가 출연했다.

40년째 가면 같은 화장을 고수해 온 아내는 5살 때 얼굴에 생긴 흉터 때문에 외모 콤플렉스가 생겼다고 고백했다.

당시 부친이 직접 만든 연고를 바르게 한 탓에 흉터가 덧났고, 이로 인해 아내는 의료 행위에 대한 거부감마저 생겼다.

오은영은 당시 부친이 한 것은 의료 행위가 아니라고 지적했다. 이어 “외모에 콤플렉스가 없는 사람은 없을 것”이라고 운을 떼며 MC들의 콤플렉스 고백 시간을 열었다.

장동민은 “저는 어릴 때부터 거의 90%가 흰머리다. 그래서 거의 일주일에 한 번 염색을 한다”고 말했다.

이어 소유진은 “손발이 안 예뻐서 나도 모르게 자꾸 주먹을 쥔다. 손에 주름도 많다”고 고백했다.

문세윤은 “저는 너무 많다. 발등에도 큰 점 같은 게 하나 있어서 슬리퍼도 잘 안 신는다”면서 “뚱뚱한 건 기본이다. 또 오른쪽 얼굴에 색소 침착이 있어서 왼쪽 얼굴을 보여주는 걸 좋아한다”고 고백했다.

오은영은 “이거 방송에서 말해도 되나”라며 머뭇거리더니 “저는 약간 가슴이 크다”라고 말했다.

그는 “이런 이야기를 하면 어떤 사람은 부러워한다”면서도 “가슴이 큰 사람들은 좀 작았으면 하고 생각한다”고 털어놓았다.

이어 “저는 체격보다 상의를 한 치수 큰 걸로 사서 입어야 한다. 안 그럼 (상의 단추가) 안 잠긴다”고 말했다. 장동민은 “분명히 지금 콤플렉스 말하라고 했는데”라며 반발해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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