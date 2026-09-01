이병헌♥이민정, 행사장서 ‘초밀착 스킨십’ 포착…“뜨거운 눈빛”

최민식, 약 먹으면서 작품 촬영…“얼굴 부어” 무슨 일

배우 최민식(64)이 백발을 유지하는 이유를 밝혔다. 지난달 30일 가수 겸 작곡가 정재형의 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘최민식도 댓글 다 보고 있었다, 역대급 솔직함’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 영화 ‘인턴’으로 스크린에 돌아오는 최민식이 출연해 정재형과 다양한 이야기를 나눴다. 정재형은 최민식의 헤어스타일을 언급하며 “요즘 그 헤어스타일이 유행이다”라며 “흰머리를 이렇게 해도 된다는 생각이 들더라”라고 말했다. 이에 최민식은 “미용실에서 해주는 대로 하는데 숍에서 꽃단장을 하고 왔다”고 답했다. 이어 자신…