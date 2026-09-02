기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

뉴욕 지하철에 ‘한국 미녀’…걸그룹인가 했더니 48세 여배우

입력 :2026-09-02 15:39:30
수정 :2026-09-02 15:39:30
사진=김사랑 인스타그램 캡처
사진=김사랑 인스타그램 캡처


뉴욕을 방문한 배우 김사랑이 동안 미모와 대학생 같은 풋풋한 분위기를 뽐냈다.

김사랑은 지난 1일 자신의 인스타그램에 “편집 중입니다 ㅠㅠ 이번 주 목요일 영상 업데이트 예정입니다!”라는 글과 함께 미국 뉴욕에서의 근황이 담긴 한 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속에서 그는 뉴욕의 지하철역 플랫폼에 서서 열차를 기다리고 있는 모습이다.

이날 김사랑은 시원한 하늘색 민소매 상의에 그레이 컬러 데님 미니스커트를 매치해 캐주얼하면서 발랄한 패션을 선보였다. 173cm의 큰 키를 자랑하는 그는 걸그룹 같은 슬림한 몸매와 플랫한 운동화를 신었음에도 완벽한 비율과 각선미를 자랑했다.

사진=김사랑 인스타그램 캡처
사진=김사랑 인스타그램 캡처


여기에 청순하게 늘어뜨린 긴 생머리와 화장기가 거의 없는 수수한 스타일링이 어우러지면서 40대의 나이가 믿기지 않는 동안 비주얼을 완성했다. 1978년생인 그는 올해 48살이다.

해당 사진을 접한 팬들은 “걸그룹 같다”, “대학 시절에 찍은 것 같다” 등 그의 변함없는 방부제 미모에 감탄했다.

한편, 김사랑은 최근 특별한 작품 활동 없이 개인 채널을 통해 대중과 소통하고 있다.

사진=김사랑 인스타그램 캡처
사진=김사랑 인스타그램 캡처


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김사랑이 뉴욕 근황을 공개한 곳은?
인기기사
‘서울패션위크’ 스타들의 눈부신 인사
하지원, ‘MLB 유니폼 완벽 소화’
서울패션위크 런웨이
2027 S/S서울패션위크 개막
자신감 넘치는 워킹
화려한 런웨이
자신감 넘치는 워킹
2027 S/S서울패션위크 개막
화려한 런웨이
2027 S/S서울패션위크 오프닝쇼 리이 ‘남겨진 것들의 가치’
이병헌♥이민정, 행사장서 ‘초밀착 스킨십’ 포착…“뜨거운 눈빛”

이병헌♥이민정, 행사장서 ‘초밀착 스킨십’ 포착…“뜨거운 눈빛”
‘변요한♥’ 티파니, 부부싸움 질문에 “두려워하면 안 된다”

‘변요한♥’ 티파니, 부부싸움 질문에 “두려워하면 안 된다”
“손님, 머리에 이상한 점이” 미용사도 깜짝…‘암 덩어리’였다

“손님, 머리에 이상한 점이” 미용사도 깜짝…‘암 덩어리’였다
“경찰, 실탄 4발 쐈다”…차량 10대에 경찰관까지 들이받은 30대 체포

“경찰, 실탄 4발 쐈다”…차량 10대에 경찰관까지 들이받은 30대 체포
과즙세연, 향정신성수면제 투약 혐의…BJ 연인과 나란히 입건

과즙세연, 향정신성수면제 투약 혐의…BJ 연인과 나란히 입건
“장애인처럼 안 생겨” 박위, ‘사회실험’ 영상 13개도 줄줄이 삭제…공익저격 논란 직후

“장애인처럼 안 생겨” 박위, ‘사회실험’ 영상 13개도 줄줄이 삭제…공익저격 논란 직후
“신세계백화점 폭파한다” 글 쓴 20대, 1256만원 물어낸다…“경찰력 낭비”

“신세계백화점 폭파한다” 글 쓴 20대, 1256만원 물어낸다…“경찰력 낭비”
얼굴 반쪽 된 김수현…“배우 하길 잘했단 생각” 밝은 미소로 전한 근황

얼굴 반쪽 된 김수현…“배우 하길 잘했단 생각” 밝은 미소로 전한 근황
“클럽서 여성 신체부위 만져? 강압 없었다” 래퍼 이센스, 강제추행 혐의 전면 부인

“클럽서 여성 신체부위 만져? 강압 없었다” 래퍼 이센스, 강제추행 혐의 전면 부인
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

    박정수, ‘수영과 결별’ 정경호 결혼 언급에 분노 “어딜 감히”

  2. 박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

    박위 “사실 하반신 마비 아니었다”…송지은 앞 뜻밖의 고백

  3. “천년의 이상형 만났다”…딸 참관수업 날 불륜여행 간 남편

    “천년의 이상형 만났다”…딸 참관수업 날 불륜여행 간 남편

  4. 고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

    고영욱 “나도 교도소 강연할까”…박위 ‘천만원 강연료’ 저격

  5. 황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

    황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린
앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

앤 해서웨이, 당당한 D라인 레드카펫

할리우드 스타 앤 해서웨이가 만삭의 D라인을 당당하게 드러낸 레드카펫 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.앤 해서웨이는 9일(현