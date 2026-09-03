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지예은♥바타, 직접 결혼 소감…“함께 누리는 행복 알게 해준 사람”

입력 :2026-09-03 10:23:30
수정 :2026-09-03 10:23:30
사진=바타 인스타그램 캡처
사진=바타 인스타그램 캡처


배우 지예은과 댄서 바타가 직접 결혼 소감을 밝혔다.

2일 지예은은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “소중하고 귀한 약속이라 언제가 좋을지 어떻게 말씀드려야 좋을지 고민하다 이렇게 소식을 전한다”며 결혼 소감을 전했다. 그는 바타에 대해 “언제나 제 편이 되어주고 힘이 되어주며, 함께 누리는 행복을 알게 해준 사람”이라고 소개했다.

바타도 자신의 SNS에 “한결같은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 제 인생의 새로운 소식을 전하려고 한다”며 팬들에게 결혼 소식을 알렸다. 그는 “일밖에 모르고 살아온 저에게 사랑이 뭔지 알게 해준 참 감사한 사람”이라고 지예은에 대한 애정을 드러내며 “앞으로 서로 의지하며 알콩달콩 귀엽게 잘 살겠다”고 전했다.

두 사람은 함께 찍은 다정한 커플 사진도 나란히 공개해 눈길을 끌었다. 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회에서 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 4월부터 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.

사진=지예은 인스타그램 캡처
사진=지예은 인스타그램 캡처


이하 지예은 SNS 전문.

안녕하세요 지예은 입니다!

소중하고 귀한 약속이라 언제가 좋을지 어떻게 말씀드려야 좋을지 고민하다 이렇게 소식을 전합니다!

저..결혼합니다.

언제나 제 편이 되어주고 힘이 되어주며, 함께 누리는 행복을 알게 해준 사람입니다.

지금까지 제 삶에서 결혼은 왠지 먼 이야기라고 생각하며 지내왔는데, 평생 함께하고 싶은 사람이 생겼어요.

앞으로 서로에게 든든한 편이 되어주며 건강하고 행복하게 잘 살아가겠습니다.

따뜻한 마음으로 응원하고 축복해 주시면 감사하겠습니다!

모두 행복한 일만 가득하시고 건강하시길 바랄게요! 저도 앞으로 더 많은 웃음과 행복을 드릴 수 있는 사람이 되도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

사진=바타 인스타그램 캡처
사진=바타 인스타그램 캡처


이하 바타 SNS 전문.

안녕하세요, 바타입니다.

한결같은 사랑과 응원을 보내주신 분들께 제 인생의 새로운 소식을 전하려고 합니다.

저에게 가장 소중한 사람을 만나 결혼을 하려 합니다.

저를 있는 그대로 바라봐 주고 사랑해 주는 선물 같은 사람입니다.

일밖에 모르고 살아온 저에게 사랑이 뭔지 알게 해준 참 감사한 사람입니다.

앞으로 서로 의지하며 알콩달콩 귀엽게 잘 살겠습니다.

따뜻한 시선으로 축하해 주시면 정말 감사하겠습니다.

보내주신 응원만큼 더 베풀며 살아가도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

강경민 기자
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