30대 女아나 자극한 ‘안유진 40억 아파트 당첨’…“나도 해야겠다”

사진=MBC ‘구해줘! 홈즈’ 캡처

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아나운서 박소영이 그룹 ‘아이브’ 멤버 안유진의 청약 당첨 소식을 접한 뒤 부동산 청약에 관심을 갖게 됐다고 밝혔다.지난 3일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에서는 서울 근교에서 전원생활의 로망을 누릴 수 있는 양평의 매물 임장에 나선 김대호와 박소영, 양세찬의 모습이 그려졌다. 이날 세 사람은 양평에 위치한 컨테이너 구성의 이동식 주택을 방문해 다양한 주거 형태에 대한 대화를 나눴다.현장에서 출연진이 주거 및 재테크와 관련된 이야기를 나누던 중 양세찬은 “아나운서분들은 뭔가 꼼꼼하고 똑 부러진 이미지가 있다. 재테크도 잘하시냐”고 박소영에게 질문을 건넸다.이에 그는 “최근 안유진 씨가 청약 당첨됐다는 소식을 봤다. 그 얘기를 듣고 나도 청약을 해야겠다고 생각했는데 어떻게 해야 하냐 청약을”이라고 역질문해 현장을 웃음바다로 만들었다.갑작스러운 질문에 당황한 양세찬은 인터넷 검색이라는 간단한 해결책을 제시해 유쾌함을 더했다.이후 양세형은 주택청약 제도를 알기 쉽게 설명했다. 그는 “일단 두 가지 종류가 있다. 추첨제와 가점제가 있다. 안유진 씨가 당첨된 건 추첨제”라며 “추첨제는 일정 자격 조건을 갖춘 사람들, 청약 통장이 있는 사람은 누구나 넣을 수 있다. 그런데 확률이 낮다”고 설명했다.이어 가점제에 대해서는 “청약 통장은 84점이 만점인데 84점이 부양가족 수, 청약 통장 가입 기간, 무주택 기간 이렇게 만점으로 84점이 되면 그분은 사실 거의 다 합격이다. 그런데 쉽지 않다”고 덧붙였다.한편 아이브 안유진은 서울 서초구 방배동에 위치한 대단지 신축 아파트 ‘디에이치 방배’ 일반분양 청약에 당첨된 사실이 최근 보도를 통해 알려져 화제를 모은 바 있다.분양 당시부터 높은 관심을 받았던 해당 단지에서 안유진이 당첨된 것으로 추정되는 전용 면적 84㎡의 분양가는 22억 4300만 원이었다. 현재 호가는 약 40억 원 안팎으로 형성된 것으로 알려졌다.강경민 기자