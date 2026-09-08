기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘10월 결혼’ 강균성♥유하진, ‘눈물 글썽’ 프러포즈 포착 [SNS★샷]

입력 :2026-09-08 13:53:53
수정 :2026-09-08 13:53:53
사진=유하진 인스타그램 캡처
사진=유하진 인스타그램 캡처


그룹 ‘노을’의 멤버 강균성이 배우 유하진을 향해 선보인 로맨틱한 프러포즈 현장이 공개돼 시선을 모으고 있다.

유하진은 지난 7일 자신의 인스타그램에 프러포즈 현장 사진과 함께 당일의 감상을 전했다. 그는 “무더운 여름 유난히 시원하고 푸르렀던 날 오빠의 센스 덕분에 감쪽같이 속아서 숍까지 다녀와 예쁘게 담을 수 있었던 프러포즈 기록”이라며 “우리의 결혼을 누구보다 축복하고 기도해 준 지인들까지 다들 디테일하게 나를 속였어. 모두 덕분에 감동으로 가득한 서프라이즈가 됐다”고 감격스러운 마음을 전했다.

사진=유하진 인스타그램 캡처
사진=유하진 인스타그램 캡처


함께 공개된 사진 속에는 턱시도를 차려입은 강균성과 미니드레스를 완벽하게 소화한 유하진의 눈부신 비주얼이 담겼다. 강균성은 무릎을 꿇고 진심을 담아 반지를 끼워 줬고 두 사람은 서로를 바라보며 미소 짓고 있다. 이어진 사진에서 유하진은 벅오르는 감정을 이기지 못하고 눈물을 글썽이는 모습이 포착됐다.

그는 “몰래 준비한 미니드레스와 턱시도까지 입으니 마치 스몰웨딩을 한 기분이 들었다”며 “늘 나를 인생의 주인공처럼 빛나게 만들어주는 오빠의 완벽했던 프러포즈, 행복하고 벅찬 추억 만들어줘서 고맙고 사랑합니다. 평생 함께 걸어 나갈 내 사랑”이라고 덧붙이며 남다른 애정을 과시했다. 이를 본 강균성 역시 다정한 하트 이모티콘 댓글을 남기며 화답했다.

사진=유하진 인스타그램 캡처
사진=유하진 인스타그램 캡처


한편 두 사람은 다음 달 30일 결혼한다. 1981년생인 강균성과 1995년생인 유하진은 14세의 나이 차이를 극복하고 부부의 인연을 맺게 됐다.

앞서 강균성은 지난 8월 개인 채널을 통해 “제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 오는 10월 30일에 결혼하게 되었다”고 직접 결혼 소식을 전한 바 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
강균성과 유하진의 결혼 예정일은 언제인가?
인기기사
‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들
‘시선강탈’ 베니스레드카펫
리센느, 상큼하게 브이
카메라 향해 포즈 취한 조여정
영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫에 선 전도연
요즘 대세 리센느
노래하는 리센느
포즈 취하는 리센느
인사말하는 리센느 원이
볼 하트 만드는 원이
리센느 제나 ‘볼 콕’
리센느 메이 ‘볼 콕’
포즈 취하는 리센느 미나미
볼 하트 만드는 리브
인사말하는 원이
‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작

‘견미리 딸’ 이유비, 이훈과 집 데이트 ‘포착’…공개열애 시작
‘펜트하우스’ 윤종훈, 10살 연하 한은서와 11월 결혼…8년 전 인연

‘펜트하우스’ 윤종훈, 10살 연하 한은서와 11월 결혼…8년 전 인연
중학생에 “탁구채 2개 14만원” 팔고 ‘환불불가’ 문구점…결국 간판 내린다

중학생에 “탁구채 2개 14만원” 팔고 ‘환불불가’ 문구점…결국 간판 내린다
“택배에 ○○한 물건이”…8200만원 뜯어낸 ‘신종 사기 수법’ 정체

“택배에 ○○한 물건이”…8200만원 뜯어낸 ‘신종 사기 수법’ 정체
풍자 “나랑 결혼한다는 이유만으로 미안”…남편 숨기기로

풍자 “나랑 결혼한다는 이유만으로 미안”…남편 숨기기로
정선희 “故안재환 잡아먹었다는 말 상처” 사별 후 고통 토로… 어느덧 18주기

정선희 “故안재환 잡아먹었다는 말 상처” 사별 후 고통 토로… 어느덧 18주기
39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”

39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”
‘신혼’ 김종국, 연하 아내의 ‘이것’ 자랑… 송은이·양세찬도 ‘깜놀’

‘신혼’ 김종국, 연하 아내의 ‘이것’ 자랑… 송은이·양세찬도 ‘깜놀’
외국인 여성 “韓비행기 탔다가 반려견 죽었다” 주장에…대한항공 “기내환경 문제 없었다”

외국인 여성 “韓비행기 탔다가 반려견 죽었다” 주장에…대한항공 “기내환경 문제 없었다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

    고영욱 돌연 “이민정 고1 때 내가…” 남편 이병헌까지 저격

  2. 라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

    라이머, ‘안현모 이혼’ 3년 만에 재혼 계획…“새 출발 응원”

  3. “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

    “베트남 아내, 문신에 성병”…국제결혼 90일 만에 숨진 50대

  4. 백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

    백진희 “장거리 연애 끝 내년 결혼”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

  5. 이민정 황당 노출 사태에 ‘셀프 디스’ “아놔 끈 나왔…”

    이민정 황당 노출 사태에 ‘셀프 디스’ “아놔 끈 나왔…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들

‘레드카펫 여신’ 베니스영화제 빛낸 스타들

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에 모여 레드카펫을 화려하게 장식했다.스타들은 7일(현지시간) 베네치아 팔라초 델
‘시선강탈’ 베니스레드카펫

‘시선강탈’ 베니스레드카펫

배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하